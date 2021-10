Tra regole e un'idea di società: le 447 cooperative di LegaCoop Piemonte al traguardo dei 4 miliardi di euro

Buzio (Legacoop): "Nostro sistema chiuso a chi non rispetta le regole"

Dall'indagine emerge che il 70% delle persone occupate nelle cooperative sono donne e 7 lavoratori su 10 hanno meno di 50 anni. Ma solo uno su sette ne ha meno di 30. Infine, l'82 per cento degli addetti hanno un contratto a tempo indeterminato. "Non contano solo le cifre - ha commentato il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio - ma anche la qualità. Principio per cui quelle imprese che praticano dumping sociale e contrattuale o applicano logiche di massimo ribasso non appartengono al nostro sistema che è aperto e inclusivo si, ma con chi rispetta le regole”.