Tornano i "Lunedì pomeriggio della prevenzione e della salute"

L’Associazione “Più Vita in Salute”, anche quest’anno, organizza gli incontri per promuovere la prevenzione delle malattie, in particolare di quelle cronicodegenerative, che oggi rappresentano la prima cause di morbilità, invalidità e mortalità, “I lunedì pomeriggio della prevenzione e della salute”.

Le prossime Conferenze, effettuate in presenza, saranno ricche di suggerimenti e consigli finalizzati all’adozione dei migliori stili di vita per rimanere in salute il più a lungo possibile.

Gli incontri si svolgeranno il lunedì pomeriggio dalle 16,15 alle 18,30 nell’aula Darwin del Centro di Biotecnologia Molecolari di Torino, in via Nizza al n° 52. L'inizio del ciclo di Incontri é stato programmato per Lunedì 8 novembre 2021.





Prenotazione obbligatoria e consentita fino a esaurimento 100 posti. Obbligo di green pass e mascherian. Ingresso gratuito.