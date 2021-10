Autostrada Torino-Piacenza, Costanzo (Alt): "Il Governo accoglie l'ordine del giorno, esito della gara verrà garantito"

“ Il Governo ha accolto come raccomandazione il mio ordine del giorno che chiedeva al Ministero di garantire che gli esiti della gara di affidamento delle concessioni per la A21 Torino-Piacenza venissero rispettati e di riportare gradualmente sotto il diretto controllo pubblico le tratte autostradali che insistono sul territorio piemontese ". Così in una nota la deputata torinese Jessica Costanzo (l'Alternativa C'è).

"Dopo che, inizialmente, la gara era stata vinta dal Gruppo Gavio, lo stesso gruppo era stato escluso perché la Salt non aveva la qualifica di costruttore. Il 10 giugno 2021 era arrivato il provvedimento di aggiudicazione al consorzio Sis, e da allora esponenti politici di Lega, Fratelli d’Italia e dal senatore PD Mauro Laus hanno chiesto l’annullamento della gara".

"Questa presa di posizione dei partiti - continua Costanzo - risulta grave, dato che non tiene conto delle sentenze emesse da TAR e Consiglio di Stato. In caso di nuovo annullamento ci vorrebbero infatti un paio di anni per ripartire con la procedura e selezionare un nuovo concessionario. In questo periodo lo Stato perderebbe i vantaggi derivanti dai ribassi formulati dall’offerta di SIS. Bene quindi che il Governo abbia accolto l’ordine del giorno”.