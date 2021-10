2021: per Raspini un anno all’insegna dello sport

Il 2021 è stato un anno che ha regalato grandi soddisfazioni in ambito sportivo. Mai, come nei mesi trascorsi, l’inno italiano è risuonato in tutto il mondo, per accompagnare medaglie e trofei, a volte inaspettati.

Raspini S.p.A., azienda versatile e dinamica, è da sempre attenta e vicina al mondo dello sport, con cui condivide valori etici e morali, oltre al legame e alle ricadute positive in ambito territoriale. In quest’anno, ancora così incerto, ma che in quasi tutti i settori ha visto un lento ritorno alla normalità con conseguenti segnali di ripresa, l’azienda di Scalenghe ha voluto intensificare partnership e sponsorizzazioni, conscia di quanto fosse importante infondere fiducia e sostenere gli sport, fortemente penalizzati durante il periodo pandemico, e quanto sia stato importante ricominciare a trasmettere principi fondanti di determinazione, impegno, spirito di sacrificio e ricerca del miglior risultato senza scorciatoie, che fanno parte del DNA aziendale.

In questa prospettiva il primo forte segnale è stato dato dal ritorno della partnership come Fornitore Ufficiale della 104° edizione del Giro d’Italia. Un sodalizio storico che ha visto negli anni Raspini S.p.A. al fianco di questa che è una delle più amate manifestazioni sportive italiane e che, nel 2007, ha preso il via dallo stabilimento piemontese.

Il Giro d’Italia ha rappresentato la prima vera ripartenza del mondo dello sport, ma anche dell’economia e della capacità recettiva dell’intero Paese. In un periodo così inaspettato e complesso, la forza e il coraggio delle imprese si è messo in evidenza anche con scelte come questa: Raspini, accompagnando la lunga pedalata che ha attraversato il Paese, ha voluto rimarcare la propria presenza e dare un segno tangibile di vicinanza e di fiducia a consumatori e clienti.

Raspini S.p.A. è però anche attenta alle nuove tecnologie e agli sport emergenti che puntano il focus su benessere, natura e sostenibilità, da qui la decisione di essere Main Partner del WES World E-Bike Series, che ha preso il via il 24 aprile 2021 da Monaco (Montecarlo)e ha toccato Francia, Spagna e Italia con percorsi ricchi, stimolanti e articolati. WES è la prima competizione ufficiale riservata alle Mountain Bike Elettriche, nata nel 2019 nel Principato di Monaco, seguita e apprezzata a livello internazionale da atleti e amanti dell’e-Bike. L’e-Bike ha un numero di utilizzatori ed estimatori in netta crescita, anche per la possibilità visitare e godere di territori eccezionali, che questa tecnologia rende accessibile a tutti.

L’azienda di Scalenghe ha sempre un occhio di riguardo per il territorio e per le associazioni sportive presenti, che fra non poche difficoltà, portano avanti attività che contribuiscono a rendere vitali e propositivi luoghi che offrono opportunità diverse rispetto ai grandi capoluoghi. Raspini S.p.A. è infatti sponsor del Curling Pinerolo, che di recente ha festeggiato lo scudetto della massima serie, avendo la meglio in finale con il Trentino Cembra, sconfitto per 6 a 4.

La squadra dell’Asd Curling Pinerolo, composta da Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin e Joel Retornaz e anche quest’anno identificabile dal logo Raspini presente sulle divise, fa parte della prima fascia di squadre nel mondo: Amos Mosaner è già qualificato per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 per il doppio misto, e con i suoi compagni, a dicembre 2021, parteciperà al torneo preolimpico per staccare il pass per le qualificazioni ai Giochi del 2022.

E nell’anno in cui il tennis professionistico mondiale è tornato a farla da padrone, anche all’ombra della Mole con le ATP Finals, e ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia, Raspini S.p.A. ha voluto essere vicina ai ragazzi e incentivare i piccoli e futuri campioni della racchetta, dando loro la possibilità di vedere e incontrare i grandi campioni mondiali sui campi di gioco, con il I Trofeo Raspini, organizzato da Le Pleiadi A.S.D.

L’iniziativa ha avuto un inaspettato quanto gradito successo di partecipanti: oltre 200 ragazzi appartenenti alle categorie under 10, under 12 e under 14, femminili e maschili, sono scesi in campo con tutto il loro entusiasmo e la loro voglia di vincere. I giovani vincitori sono stati premiati con la consegna del trofeo e un biglietto per assistere alle partite che si terranno nelle prime due giornate delle ATP Finals.

Il 6 ottobre 2021 Raspini è stata presente all’arrivo a Superga dell’edizione 101 della gara ciclistica Milano – Torino, la più longeva tra le corse italiane, è ritornata in questa edizione a ripercorrere l’iconica salita alla Basilica Torinese. L’Apecar Raspini era presente sul piazzale di arrivo con hostess incaricate della distribuzione di Salamini “Raspinotto Classico”, mentre l’ormai nota mongolfiera brandizzata era presente a pochi chilometri dall’arrivo.

L’impegno profuso da Raspini nei diversi ambiti e settori sportivi ha dato risultati gratificanti e soddisfacenti. L’azienda ha cercato di rispondere al difficile periodo economico con una ventata di forza e di ottimismo che le manifestazioni sportive riescono inevitabilmente a diffondere tra partecipanti e sostenitori. Raspini è inoltre convinta che il consumatore faccia scelte sempre più oculate e sia sempre più fidelizzato a marchi che, attraverso la qualità dei prodotti e la loro storia, riescano a trasmettere principi solidi.