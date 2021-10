I migliori brand torinesi lanciano l'asta “Exclusive charity” per aiutare Casa Oz e la Fondazione Ricerca Molinette

I migliori brand torinesi scendono in campo per aiutare Casa Oz e la Fondazione Ricerca Molinette: la rete Exclusive Brands Torino ha infatti lanciato un'asta di beneficenza, organizzata in collaborazione con la Casa d'Aste Sant'Agostino, che andrà in scena sabato 20 novembre nella lounge allestita al Museo del Risorgimento in occasione delle ATP Finals e il cui ricavato verrà devoluto alle due Onlus.

I marchi aderenti: da Pininfarina a Pepino

All'asta andranno oggetti ed attività messe in palio da alcuni tra i migliori marchi torinesi: nell'elenco figurano una visita guidata alla collezione privata di auto Pininfarina e alla diga Iren di Ceresole Reale, degustazioni da Gobino, Costadoro e alle cantine Bava, un pouf a forma di panettone Galup, una maglietta e una racchetta da tennis autografati da Lorenzo Sonego, un anello Mattioli, un quadro realizzato con i 'chiodini' Quercetti, un'insegna anni '40 di Pepino e molto altro: “Siamo - spiega la vice-presidente di Exclusive Brands Paola Bertoldo – la prima e più longeva rete multisettoriale di aziende e, per festeggiare i nostri 10 anni, abbiamo deciso di unire le forze proponendo in quest'asta benefica pezzi ed esperienze uniche per valorizzare ulteriormente la nostra cultura d'impresa”.

Sostegno ai bambini malati e alla ricerca

A beneficiare dei fondi, come anticipato, saranno Casa Oz e Fondazione Ricerca Molinette. La prima è impegnata nel sostegno a bambini malati o con disabilità e alle loro famiglie: “Il nostro obiettivo - ha annunciato la fundraiser Francesca Cerutti – è quello di offrire uno spazio da vivere dando ospitalità durante il periodo di cura in ospedale e garantendo attività diurne legate alla creatività e allo sport. Con l'asta sosterremo le ResidenzeOZ per l'accoglienza delle famiglie che non vivono a Torino”.

La seconda, invece, ha come focus la ricerca scientifica in ambito biomedico: “La nostra attività ventennale - sottolinea la responsabile fundraising e comunicazione Alessandra Gerbo – tocca molti ambiti, da quello oncologico a quello dell'invecchiamento con le patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Grazie a Exclusive Charity premieremo un progetto di ricerca da selezionare tramite bando per rendere Torino un polo d'eccellenza”.

Tronzano: “Torino può fare meglio”

A esprimere vicinanza all'iniziativa è anche l'assessore regionale alle attività produttive Andrea Tronzano: “A Torino - commenta – abbiamo un'industria manifatturiera d'eccellenza, siamo bravissimi ma si può fare meglio: nei prossimi mesi lavoreremo per farla conoscere ancora di più nel mondo; tengo a ringraziare anche le Onlus per tutto quello che fanno”.