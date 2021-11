Come scegliere il profumo perfetto da regalare ad un uomo

Tra tutte le idee regalo per uomo, il profumo rimane ancora oggi una delle più gettonate: vero e proprio evergreen, viene sempre apprezzato sia dai ragazzi che dai meno giovani. Pur trattandosi di un qualcosa di estremamente personale, infatti, il profumo se viene ricevuto in dono è sempre considerato una sorpresa gradita. Bisogna però essere in grado di scegliere quello giusto da regalare, evitando fragranze che potrebbero non assecondare i gusti del festeggiato. Di profumi uomo in commercio ne possiamo trovare infatti moltissimi e non si possono certo considerare tutti uguali.

Ecco allora alcuni consigli per evitare di commettere errori e scegliere la fragranza giusta da regalare ad un uomo.

L’intensità: Eau de parfum oppure eau de toilette?

Prima ancora di andare a vedere le varie tipologie di fragranze e le note che possono caratterizzare i differenti profumi da uomo, è bene distinguere gli eau de toilette dagli eau de parfum. In molti infatti non prestano attenzione a questo dettaglio, eppure scegliere l’uno piuttosto che l’altro può fare una grande differenza! È bene dunque sapere che queste due tipologie di profumi si distinguono per via della loro intensità.

Mentre l’eau de parfum è quello più concentrato e dunque tende ad essere più forte e persistente sulla pelle, l’eau de toilette è al contrario maggiormente diluito. Seppur venga percepito dunque, non rischia di sovrastare eccessivamente e rimane più delicato. L’eau de parfum ha un costo superiore anche perché ne bastano poche gocce e dunque una boccetta tende a durare decisamente più a lungo rispetto all’eau de toilette, che invece costa meno ma si finisce più in fretta.

Per fare una bella figura, qualora si dovesse scegliere un regalo importante per un uomo, conviene optare per l’eau de parfum che è considerato in linea di massima di qualità superiore.

Le note olfattive: da quelle fresche a quelle più forti

Per quanto riguarda le note olfattive, ogni profumo da uomo ha le proprie peculiarità ma è anche vero che se andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le fragranze presenti possiamo scegliere quello perfetto da regalare.

Bisogna infatti considerare che i profumi contraddistinti da note agrumate come quelle del bergamotto, del limone, del pompelmo e via dicendo sono più freschi e leggeri. Perfetti in modo particolare per i giovani ma anche per la bella stagione: in estate ed in primavera conviene optare per questo tipo di fragranze proprio perché sono meno pesanti rispetto ad altre.

Al contrario, i profumi contraddistinti da note legnose, mirra, ambra, tabacco e simili sono molto più caldi ed intesi, adatti alla sera o comunque alla stagione invernale. Queste sono fragranze che solitamente durano più a lungo e si sentono per un tempo maggiore sulla pelle, molto meno fresche ma anche decisamente più avvolgenti rispetto a quelle agrumate.

Un ottimo compromesso, per non rischiare di sbagliare se non si conoscono i gusti specifici del festeggiato, sono i profumi che presentano sia note agrumate come quelle del bergamotto e del pompelmo che note più profonde e sensuali come il geranio ed il legno di quercia.