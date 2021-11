Dal 5 al 9 novembre a Chieri la 43esima Fiera Nazionale di San Martino

Una Fiera che torna alla tradizione e che coinvolge e valorizza tutto il territorio chierese. Da venerdì 5 a martedì 9 novembre, la Città di Chieri ospita la 43esima Fiera Nazionale di San Martino, evento organizzato dall’amministrazione locale in collaborazione con la Pro Loco Chieri, e che vede come protagonisti il mondo agricolo e i prodotti enogastronomici locali.

La Fiera sarà inaugurata sabato 6 novembre, alle ore 16, in piazza Cavour, alla presenza del Sindaco Alessandro Sicchiero, dell’assessore alla Cultura Antonella Giordano e del Presidente della Pro Loco Chieri Piero Tamagnone. Nell’occasione sarà presentata la cartina “Anelli di Chieri-il Cammino di Don Bosco”.

Una Fiera diffusa, che si snoda lungo tutta la città, con diversi cuori pulsanti:

1): piazza Cavour: PRO LOCO DEL CHIERESE IN FESTA: l’area riservate alle Pro Loco del Chierese che prepareranno i piatti tipici dei nostri territori (saranno presenti le Pro Loco di Chieri, Andezeno, Arignano, Buttigliera d’Asti, Cambiano, Carmagnola, Marentino, Pecetto, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Santena e Villastellone);

2) piazza Umberto I: PIAZZETTA DEL TERRITORIO: i banchi di produttori del Distretto del Cibo del Chierese e Carmagnolese;

3) via Vittorio Emanuele II: MERCATO DELLE ECCELLENZE PIEMONTESI ED ITALIANE, Mercatino delle Associazioni di Categoria e Mercato in Cascina: degustazione e vendita delle migliori produzioni enogastronomiche;

4) strada campo Archero: FIERA AGRICOLA: mostra di trattori d’epoca e di attrezzature e macchine agricole;

5) Movicentro: FATTORIA DIDATTICA: con animali da cortile e attività per famiglie;

6) area di piazza Europa (via Vittorio Emanuele II, via Roma, via Vittone): MERCATONE DELLA FIERA: esposizione e vendita di prodotti di ogni genere;

7) area ex Tabasso, PALAFIERA DI SAN MARTINO: spazio spettacoli.

"Questo è il momento giusto per scommettere sul territorio, e sono davvero soddisfatto di vedere la Fiera Nazionale di San Martino, pur dovendo rinunciare all’esposizione bovina, tornare alla tradizione che vedeva protagonista il mondo dell’agricoltura - commenta il sindaco Alessandro Sicchiero - Una Fiera davvero di territorio, con il coinvolgimento di tante Pro Loco e dei produttori del Distretto del Cibo. Piazza Cavour diventerà la “piazza delle Pro Loco”, piazza Umberto I la “piazza del Distretto”, per valorizzare al meglio i prodotti delle nostre zone, secondo una logica di “rete”. Il nostro è un territorio con una forte vocazione agricola, enogastronomica e paesaggistica, con tante eccellenze agro-alimentari e prodotti tipici, ma per promuoverle in modo efficace è indispensabile fare ‘gioco di squadra’, serve una stretta e continua collaborazione tra amministrazioni locali, Pro Loco e associazioni di categoria, imprenditori, produttori, coltivatori, allevatori e Fondazioni. La Fiera di San Martino non è la fiera “di Chieri”, è la fiera del Chierese, ci apriamo ad altri Comuni, perché non si cresce isolandosi, si cresce collaborando, si cresce insieme".

Il programma completo disponibile sul sito ww.comune.chieri.to.it i