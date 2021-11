Sport |

Basket, Reale Mutua corsara a Capo d'Orlando

Quarta vittoria nelle prime cinque giornata per la squadra di coach Casalone. Positiva la prova di Zugno

La Reale Mutua Basket Torino trova la vittoria contro Capo D’Orlando, sul risultato di 60-72, al termine di una partita equilibrata, risolta dai gialloblù nell'ultimo quarto con un parziale di 10-21. Con 18 punti (4/5 da 3) Niccolò De Vico è il miglior realizzatore della Reale, in doppia cifra anche Capitan Alibegovic (14), Devon Scott (14) e Daniele Toscano (11). Doppia cifra nei rimbalzi per Aristide Landi (10). I gialloblù sono attesi adesso da due impegni casalinghi: il 7/11 il derby contro Biella e il 14/11 la sfida contro Assigeco Piacenza. CRONACA Primo quarto che inizia su ritmi bassissimi, con entrambe le squadre che fanno fatica nella fase offensiva, producendo un parziale di 13-10 dopo 10’ di gioco. Nel secondo quarto due black out: il primo della squadra di coach Casalone, che concede ai padroni di casa il break con annesso svantaggio in doppia cifra (21-10); il secondo è quello del PalaFantozzi, con la partita che prende 5’ di pausa forzata. La riaccensione delle luci del palazzetto corrisponde alla ripartenza di Torino che trascinata da Davis e De Vico torna prontamente a contatto (29-27), trovando anche il momentaneo vantaggio con Toscano (31-32), prima che la bomba di Laganà sullo scadere fissi il risultato del primo tempo sul 34-32.

Dopo aver rimesso la testa avanti con Alibegovic a fine terzo quarto (50-51), la Reale Mutua chiude definitivamente i conti con i Siciliani nella quarta frazione: la difesa impedisce alla squadra di Cardani di trovare il canestro per 5’ abbondanti, in attacco le bombe di Zugno e Toscano mandano la partita direttamente ai titoli di coda. Finale 60-72. Infodrive Capo D’Orlando-Reale Mutua Basket Torino 60-72 (13-10, 21-22; 16-19, 10-21)

Capo D’Orlando: Vecerina 4, King 14, Mack 15, Lagana 3, Ellis 7, Telesca NE, Bartoli 2, Francesco 2, Poser 6, Diouf 7, Gori NE. All. Cardani

Torino: Scott 14, Toscano 11, Alibegovic 14, De Vico 18, Zugno 5, Oboe NE, Landi, Pagani 2, Davis 8, Raviola NE. All. Casalone, ass. Iacozza

