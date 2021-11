Pinacoteca Agnelli, Sarah Cosulich nuova direttrice

La Pinacoteca Agnelli annuncia l'entrata in carica di Sarah Cosulich nel ruolo di direttrice e la creazione di tre dipartimenti che completano la struttura istituzionale con l'inserimento nello staff di nuove professionalità.

Sotto la nuova direzione la Pinacoteca Agnelli svilupperà un articolato programma di iniziative che prenderà il via nella primavera del 2022.

Il programma, che verrà reso noto a gennaio 2022, comporta per la Pinacoteca un'identità profondamente rinnovata, tesa a mettere costantemente in dialogo tra loro la collezione e la contemporaneità, aperta a spazi sorprendenti e in grado di conquistare un pubblico sempre più ampio e diversificato.