Grande successo a Moncalieri per la VII edizione di Fiorile

Un percorso tra colori, profumi e sapori. Un’immersione nella natura declinata nelle sue mille sfumature. Espositori selezionati, per la maggior parte provenienti dal territorio, con vivaisti, produttori agricoli e artigiani. Elogio alla biodiversità e alle specialità del territorio con Maestri del Giardino e dell' Eccellenza Enogastronomica del nostro territorio. Hanno partecipato vivai specializzati, tra cui Officinali della Collina, Fratelli Gramaglia, Vivao Le Commande, Saracco e Meriano tra i vari, affiancati dalle speciali realtà agricole tra le quali anche alcuni Presidi Slow Food come il Tasso, Cascina Losetta, Terre del Roero, Cascina Bonetto, Azienda Agricola Morre.

Anche in questa occasione un Giardino di Inverno ha ospitato artigiani, quali A Mano per te, Snico disegnini, i profumi Anixi e Dualismi ceramiche, accessoristica per il giardinaggio, Ferramenta Sandrone di Carmagnola, con tutti i gadget legati al mondo agricolo per i bambini, oltre ad una bella libreria, di Casanova e Cicogna Arredamenti per il bookcrossing della biblioteca Arduino di Moncalieri.

Cavallo di battaglia dell' Associazione Giardino forbito è la cultura: un vasto programma artistico e culturale, ha messo in esposizione le Opere di Octavio Floreale e Monique Thomas, la musica dei Corni della Regia Venaria Equipaggio di Sant'Uberto, l' Orchestra Terra Madre e il Jazz del concomitante Festival Moncalierese e la bellezza di Linda Messerklinger, le parole e le visioni di tanti scrittori primo fra tutti Antonio Scurati.

Come sempre non sono mancati momenti laboratoriali per grandi e piccini, dalle Masterclass delle Wine Angels per Vendemmia a Torino, ai preziosi appuntamenti con la Comunità degli Impollinatori Metropolitani. In onore di Moncalieri Città nel Verde e in continuità con le iniziative precedenti, sono stati proposti al pubblico mini tour con le e-bike, in collaborazione con RB racing di Moncalieri.

“Fiorile sta continuando a crescere nel gradimento del pubblico e come vetrina ogni anno più ambita dagli espositori – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Siamo alla settima edizione e, ormai possiamo dirlo, abbiamo creato un appuntamento che dal 2015 fornisce un apporto fondamentale alla conoscenza delle eccellenze stagionali moncalieresi. Uno dei progetti più caratterizzanti di “Moncalieri Città nel Verde”, la nostra strategia per il rilancio e lo sviluppo della città. Forse questa è stata l’edizione più bella!".