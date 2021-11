Rave a Nichelino, ci sono ancora centinaia di persone. Blitz della polizia per scrivere la parola fine

Con la fine del week end "lungo" la questione rave party a Nichelino sembrava aver raggiungo la sua conclusione, ma non è così. Ancora questa mattina, infatti, si segnalano centinaia di persone nell'area in cui si è tenuto il ritrovo non autorizzato e le forze di Polizia stanno entrando nella zona, per impedire l’ulteriore prosecuzione dell’occupazione abusiva di terreni ed edifici.