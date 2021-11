"Il Galateo e l'arte del ricevere": in un corso tutti i segreti per essere sempre un ospite perfetto

Anche il galateo deve fare i conti con i tempi che cambiano. Le regole di comportamento cambiano con i periodi e con i luoghi, quindi non si può mai essere certi di non rischiare un errore, quando si ospita qualcuno e lo si accoglie in casa. Se ne parlerà il 30 novembre in compagnia di Barbara Ronchi della Rocca e Claudio Porchia: una serie di “chiacchierate”, vivaci e accattivanti nella forma, con esempi tratti dalla cronaca e dal gossip, per avere una risposta immediata e comprensibile ad ogni tipo di dubbio sul comportamento più indicato in ogni momento.

Un corso pensato per scacciare i dubbi più comuni e offrire una soluzione nei casi più difficili. Ma non ci sarà soltanto teoria: sono in programma anche vere "esercitazioni" con una bevanda diversa al centro dell'attenzione: dall’aperitivo al caffé, al thé, alle bibite.

L'appuntamento (10.00-13.00/14.30-17.30) è presso "Il quartiere è la mia casa" in via Cibrario, 23. Il programma prevede due sessioni separate:



Al mattino

Il Galateo a casa e al ristorante

Presentazioni e abbigliamento

Come rivolgersi alle persone (saluti, uso di titoli nobiliari, accademici, ecc)

Ricevere ed essere ricevuti

Frasi ed espressioni da non usare mai

I pranzi di lavoro e gli inviti al ristorante

Al pomeriggio

L’organizzazione degli spazi

Le regole per una corretta apparecchiatura,

Le scelte dei menu per le varie occasioni

La tavola e i menù delle feste

Comportamento, come mangiare cibi “difficili “

La cura dei dettagli e l’educazione della tavola

Fornire le informazioni sull’arte dell’accoglienza per non commettere errori quando si ricevono ospiti a casa

Da come invitare a quale menù realizzare, da come apparecchiare a come servire, fino a come togliere dalla tavola tutto quanto vi è rimasto al termine del pasto.

Aiutare a impostare atteggiamenti e comportamenti

Fornire strumenti pratici di comportamento adeguato a diversi contesti socio-culturali



Per informazioni e iscrizioni: 351 839 8695