Flashback torna per la nona edizione con la grande novità di quest’anno: il cambio di sede nelle sale della Caserma La Marmora (prima Dogali) di via Asti 22. Un luogo diventato tristemente noto per le torture perseguite nei confronti dei partigiani, si trasforma, dando spazio alla cultura, all’arte, alle idee, al futuro.

Dal 4 al 7 novembre, in occasione della settimana dell’arte contemporanea torinese, la kermesse che unisce arte antica, moderna e contemporanea porta al pubblico centinaia di opere prestigiose: da Mario Sironi a Medardo Rosso, da Sandro Chia a Carle Vernet, passando per l’arte antica di Bicci di Lorenzo, Gregorio di Cecco di Lucca. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante non poteva poi mancare la veneziana Commedia di Dante Alighieri e Giovanni Boccaccio con il commento di Iacono della Lana e le correzioni.

50 progetti per 34 gallerie, di cui 13 sono torinesi. Fil rouge di questa nona edizione la “Zona Franca”, un inno alla libertà espressiva che collegherà esposizioni ed eventi come workshop e talk. Uno spazio libero per l’appunto che accoglie le diversità e che rappresenta una zona di comfort.

“Sarà un’edizione pazzesca - commenta la direttrice Ginevra Pucci -. Il nostro intento di coniugare quello che è lo spazio e le opere che lo occupano. Una scoperta passo dopo passo”.

Artista di Quartiere

Protagonista della kermesse anche il progetto Opera Viva di Alessandro Bulgini e Christian Caliandro che permette a Flashback di essere presente per tutto l’anno. Due nello specifico le attività di Opera Viva: l’allestimento in piazza Bottesini delle opere presentate dal 2020 al 2021 stampate su un grande manifesto pubblicitario e l’Artista di Quartiere, progetto vincitore del bando del Mibact sul ruolo dell’artista all’interno dello spazio in cui vive.

Proiezione del film "Stanze", girato nella Caserma La Marmora

Per la parte video di Flashback, sarà presenta “Stanze” di Gianluca e Massimiliano De Serio un film realizzato nel 2010. Interpretato da alcuni rifugiati politici giovani somali all’interno proprio della Caserma La Marmora di via Asti, la loro ultima casa. Abu DHL la ora è entrato in consiglio comunale.