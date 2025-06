La festa di Villar Perosa decolla verso un fine settimana al Parco Agnelli

Da oggi, venerdì 27, a lunedì 30 il parco Giovanni Agnelli si animerà per ‘Villar Perosa in festa’. Organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del Comune, l’evento propone musica, il primo raduno dei trattori, giochi in bici e giri in elicottero.

Invece dell’area Finestra sulle Valli, quest’anno ci si sposta al parco. “Mi è venuta in mente quest’idea quando abbiamo fatto la Tavolata in bianco lo scorso agosto. L’area sembrava apprezzata da tutti, più spaziosa, quindi ci è sembrata una buona idea”, spiega Mark Collett, presidente della Pro loco di Villar Perosa.

Non si tratta, però, dell’unica novità di questa edizione: “Abbiamo cambiato anche il periodo, perché a fine luglio molte persone sono già in vacanza e restava difficile per noi anche trovare volontari. In questo modo non ci dovremmo sovrapporre ad altre feste in zona e poi la festa di Villar in realtà sarebbe proprio questa settimana, insieme al santo patrono. Noi l’abbiamo sempre fatta a luglio, ma in passato già era a fine giugno”.

Si comincerà venerdì 27 con il trial bike show alle 21,30 e a seguire musica con DJ Dianti.

Dopo il successo dello scorso anno, sabato 28 dalle 14 verrà riproposto il giro panoramico con elicottero della durata di circa 15 minuti sulla vallata. Nel pomeriggio due sono le iniziative: la gara di bocce e la prima edizione del Trattoraduno. Serata con l’orchestra ‘I Roeri’.

Domenica 29 alle 10, oltre a una seconda sessione dei giri panoramici con elicottero, si terrà l’attività ‘Gioca in bici’, con prove di equilibrio e abilità dedicate sia a bambini che ad adulti. Dopo il pranzo di San Pietro in Vincoli, in occasione della festa del santo patrono, alla sala polivalente, ci sarà la gara a pinnacola. Alle 16,30 il Corpo Musica di Villar Perosa e la banda ospite di Candiolo si esibiranno nel concerto d’estate. Serata con disco inferno.

Lunedì 30 alle 8,30 inizierà la gara bocce ‘Memoriale Piero Artero’, con a seguire il pranzo alla sala polivalente. Ultima serata con l’orchestra Mattero Tarantino.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il banco di beneficenza, con il biglietto al costo di 2 euro, e tutte le sere ci saranno aperitivo, cena a buffet e la stima alla legna.