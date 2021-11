Sabato 6 novembre torna la Notte delle Arti Contemporanee

Torna la Notte delle Arti Contemporanee, l’appuntamento promosso da Contemporary Art Torino Piemonte in occasione del mese dell’arte contemporanea, e GAM, MAO e Palazzo Madama aderiscono all’iniziativa proponendo per la serata di sabato 6 novembre un’apertura straordinaria dalle 18 alle 23 con biglietto a 1€ per le collezioni e alcune delle mostre temporanee (ultimo ingresso alle 22). Tante le esposizioni da visitare: GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle collezioni e alle mostre: UNA COLLEZIONE SENZA CONFINI. Arte internazionale dal 1990 (Sala -1) LUIGI ONTANI. Alam Jiwa & Vanitas (Wunderkammer) CLAUDIO PARMIGGIANI (VideotecaGAM) ALESSANDRO SCIARAFFA. Sinfonia (Sala 1) La mostra FATTORI. Capolavori e aperture sul ’900 è visitabile a tariffa ordinaria MAO MUSEO D’ARTE ORIENTALE dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle collezioni e alle mostre: FERNANDO SINAGA. Il Libro delle Sorti e dei Mutamenti HUB INDIA Classical Radical. Residues & Resonance PALAZZO MADAMA – MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle mostre: CARLO D’ORIA. Sentinelle HUB INDIA Classical Radical. Disruptive Confluences La mostra Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy è visitabile a tariffa ordinaria. Il biglietto speciale a 1 € si applica anche ai possessori di Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Tutte le informazioni sul sito www.<wbr></wbr>fondazionetorinomusei.it/it