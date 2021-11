Reggia di Venaria, Lega: "Briamonte presidente giusto per valorizzare la storica residenza sabauda"

“Esprimiamo vivo apprezzamento per la nomina di Michele Briamonte come presidente del Consorzio delle Residenze reali sabaude. Un grande professionista che con il suo profilo internazionale saprà certamente valorizzare e portare ancor più prestigio alla Reggia di Venaria e a tutto il circuito. All’avvocato Briamonte i nostri migliori auguri di buon lavoro”. Lo dicono in una nota i deputati Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti, e il consigliere regionale Andrea Cerutti.