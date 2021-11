Essere artista oltre il cancro, a Torino le “Pillole di tumorismo” di Armando Borrelli

Guarire dal cancro e trasformarlo in spinta vitale grazie all'arte. A riuscirci è stato Armando Borrelli, illustratore di origine napoletana ma torinese “d'adozione”, a cui nel 2016 venne diagnosticato un tumore al cervello con poche speranze di vita: le sue opere sono esposte, da ieri fino all'8 dicembre, all'interno del PARI Polo per le Arti Relazionali e Irregolari di Palazzo Barolo in una mostra a ingresso gratuito intitolata “Un mondo di colori e tanto t(umorismo)”.

Da umorismo a tumorismo

Le tavole esposte (realizzate con colori naturali, ndr) raffigurano in chiave ironica la malattia, all'interno del quale l'umorismo si trasforma – appunto – in tumorismo: “Nella vita - spiega Borrelli – ho sempre fatto l'illustratore e quando, oltre ai gravi problemi alla vista, mi dissero che non avrei più potuto usare la mano destra, mi sentii morire. Grazie alla riabilitazione in ospedale ho potuto iniziare a dipingere ma, non avendo colori, ho avuto modo di scoprire quelli offerti da alimenti come melanzane, zafferano e cavoli blu: la mostra, interamente realizzata in questo modo, raffigura i momenti di vita del 'tumorato' dai sintomi alla guarigione”.

Oltre le paure