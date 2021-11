Vendere corsi di formazione online: 3 consigli per avere successo oggi

Al giorno d'oggi vendere dei corsi di formazione online rappresenta una grande opportunità, specialmente per quelle realtà e per quei consulenti già specializzati nel settore. Non ci si può limitare però alla sola proposta di corsi home made, perché come è naturale che sia ogni iter formativo necessita di professionisti competenti e preparati nei vari ambiti. È dunque indispensabile trovare un ente al quale affiliarsi nonché dotarsi di una piattaforma LMS per gestire tutte le attività formative dei corsi online venduti.

Ecco dunque 3 consigli per avere successo al giorno d'oggi proponendo dei corsi sia standard che ad hoc mediante il metodo dell'e-learning e dunque a distanza, grazie alle moderne tecnologie.



#1 Trovare un ente di formazione al quale affiliarsi

Il primo passo da compiere per avviare la propria scalata verso il successo è sicuramente quello di trovare un ente di formazione accreditato in Regione. Questo consente di poter certificare tutti i tipi di corso erogati. I corsi sicurezza lavoratori sono ad esempio tra i più richiesti dalle Aziende, in quanto tutti i dipendenti ne hanno diritto. Ne risulta che a prescindere dal tipo di realtà, artigianale o industriale che sia, erogare percorsi formativi per tutti, può essere un’attività che impiega risorse di tempo ed economiche.

Uno dei migliori player nel settore della formazione e-learning è Tutor81. Oltre ad un ricco catalogo di corsi di formazione sulla sicurezza, accreditati e conformi agli accordi Stato Regioni, Tutor81 fornisce ai propri partner numerosi strumenti di ultima generazione, tra cui una piattaforma LMS, la personalizzazione dei corsi e la possibilità di integrare le proprie vendite direttamente nel proprio sito mediante e-commerce.



#2 Piattaforma LMS di ultima generazione

La piattaforma LMS è indispensabile per offrire ai propri clienti dei corsi di formazione che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa (Accordi Stato Regioni 2011 e 2016).

E Tutor81 implementa questi strumenti in un ambiente intuitivo e semplice da utilizzare, all'interno del quale è possibile svolgere i corsi <s>dell</s>'e-learning senza nessuna conoscenza informatica.

Non tutte le piattaforme LMS hanno queste caratteristiche,Moodlead esempio è una piattaforma LMS gratuita che alcuni utilizzano per vendere corsi online, ma che ben presto rivela i propri limiti, in quanto disegnata per una formazione scolastica e universitaria e quindi priva di strumenti diagnostici necessari per la formazione obbligatoria.

Acquisendo Tutor81 LMS è possibile avere a disposizione una piattaforma LMS tracciata e certificata, in questo modo il rilascio di qualsiasi attestato è condizione verificata e testata che mette al riparo da contestazioni.



#3 Integrare i corsi di terzi nel proprio e-commerce

Come abbiamo accennato, per poter vendere online dei corsi di formazione è indispensabile avere unLMS e un ente accreditato al quale appoggiarsi per certificare gli attestati rilasciati.

Con Tutor81 la vendita dei corsi è inoltre rinforzata dalla possibilità di agganciare un e-commerce al proprio sito istituzionale, in questo modo è possibile offrire corsi online con i propri marchi e riferimenti direttamente in internet.

Questo è uno strumento sicuramente interessante, che consente di ampliare in modo significativo le possibilità di vendita e di migliorare il proprio traffico nel posizionamento organico di Google.