Stupinigi, alla Palazzina di Caccia apertura straordinaria dell'appartamento di Carlo Felice

Nel bicentenario della salita al trono del Re di Sardegna Carlo Felice e in occasione della commemorazione dell’inaugurazione della Palazzina di Caccia di Stupinigi del 5 novembre 1731, riapre straordinariamente al pubblico l'appartamento di Carlo Felice con tre speciali visite guidate in programma sabato 6 e domenica 7 novembre alle ore 10,30, 12 e 14,30.

TRE VISITE GUIDATE SPECIALI

L’appartamento ottocentesco di Carlo Felice si trova nell'Ala di Ponente, è arricchito dal contributo di numerosi artisti dell'epoca, da Giovanni Battista Alberoni e Francesco Antoniani, autori delle pitture delle volte, alla pittrice Angela Pitteti, detta Palanca, che ha realizzato una serie di cartoni preparatori per gli arazzi collocati a decoro dell’anticamera.

Nella settimana dedicata all'arte contemporanea, domenica 7 novembre, viene inoltre proposto “Giochiamo con l'arte contemporanea” il percorso-gioco alla scoperta delle installazioni di “Neighbors” per Art Site Fest. L’interattiva caccia all'immagine sarà guidata da Emilia Faro, l'artista di “Battle for the square”, l'opera installata nella Sala da Gioco. Le altre opere che convivono negli spazi della residenza reale e ne interpretano gli ambienti barocchi sono di Fabian Albertini, Pablo Mesa Capella, Carlo D’Oria, Diego Dutto.

APPARTAMENTO DI CARLO FELICE

Le viste guidate sono in programma il 6 e 7 novembre alle ore 10,30-12-14,30

Costi: minori di 6 anni e possessori carta musei € 5 (biglietto ingresso gratuito), per tutti gli altri € 5 + € 8 (biglietto di ingresso ridotto). Gruppi max 25 persone.

Prenotazione obbligatoria al numero 011 6200634

Visite a cura di Coordinamento Sabaudo

GIOCHIAMO CON L'ARTE CONTEMPORANEA

Domenica 7 novembre, ore 15,45

La visita è gratuita ed è compresa nel costo del biglietto di ingresso.

Info e prenotazioni: 011 6200634 oppure biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it