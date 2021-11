Va all’Ufficio Immigrazione per una pratica, ma finisce in carcere: era ricercato

In carcere un uomo che per un'ingenuità mette fine alla sua latitanza

Un cittadino peruviano di 46 anni si è presentato lo scorso martedì agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione per svolgere una pratica di natura burocratica. L’uomo ha però peccato di ingenuità, perché la polizia lo ricercava da tempo, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione.

Così, dopo gli accertamenti del caso, è stato fermato dall’Ufficio Prevenzione Generale, per poi essere condotto negli uffici della Questura per l’identificazione. Il malvivente si è scoperto dovesse scontare una pena di 1 anno 4 mesi e 17 giorni di reclusione e così è stato presto condotto in carcere.