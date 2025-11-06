Esplosione ad Arignano, due operai ustionati al campo sportivo

Ancora paura ad Arignano dopo il grave incidente di questa mattina. Intorno alle 15 si è verificata un’esplosione di una caldaia all’interno del campo sportivo di via Robiola.

A rimanere feriti sono stati due operai, di 32 e 41 anni, che stavano lavorando all’impianto termico. Entrambi hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado alle mani e al volto. Le loro condizioni sono serie ma non risulterebbero in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 di Azienda Zero, con l’equipe dell’elisoccorso regionale, che ha trasportato i due lavoratori al Cto di Torino.

In supporto ai soccorsi sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le prime verifiche per accertare la dinamica dell’incidente.

Le cause sono ancora in fase di accertamento.