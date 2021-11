Guasto alla stazione di Chivasso: mattinata da incubo per chi doveva spostarsi in treno tra Torino e Milano

Mattina difficile per chi deve spostarsi tra Milano e Torino in treno. All'altezza di Chivasso, infatti, intorno alle 6 di questa mattina si è verificato un guasto alla circolazione che ha generato - a catena - ritardi e disagi per i convogli che transitano sulla linea che collega i due capoluoghi di regione.



Si stima che siano almeno una ventina i treni coinvolti, che hanno accumulato ritardi fino a un'ora. In particolare, di stratta di cinque Regionali, mentre due corse sulla Chivasso-Pinerolo sono stati cancellati del tutto e quattro hanno visto la loro percorrenza limitata (a Torino Stura e Torino Lingotto).