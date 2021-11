Ivrea, no green pass in piazza. Sul palco anche il sindaco di un Comune della zona: "Cambieremo il Paese"

Circa 300 persone in piazza, per protestare contro il green pass. Tra di loro, anche un sindaco. È successo a Ivrea, in piazza Ottinetti. Una manifestazione pacifica, durante la quale l'amministrazione comunale ha chiuso per precauzione il Museo Garda, che affaccia sulla piazza.



Con i manifestanti, sul palco, è salito anche Aldo Querio Gianetto, sindaco di Colleretto Castelnuovo. In collegamento telefonico, anche Stefano Puzzer, uno dei leader del movimento no green pass.



"Tutti insieme cambieremo il Paese - hanno detto i manifestanti - non ci facciamo spaventare da nulla".