Operatore della Croce Verde ucciso, resta in carcere Luigi Oste

Resta in carcere Luigi Oste, il presunto assassino di Massimo Melis, l'operatore della Croce Verde ucciso la notte del 31 ottobre in via Gottardo.

Il gip Valentina Soria ha accolto la richiesta del pm Paola Canepa della misura cautelare in carcere per il 62enne, ma non ha convalidato il fermo. L'uomo, accusato di aver sparato a Melis, difeso dall'avvocato Salvo Lo Greco, è stato arrestato venerdì notte.