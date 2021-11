OrCam, la visione artificiale che “parla” agli ipovedenti

OrCam rappresenta il più avanzato dispositivo di assistenza indossabile per non vedenti e ipovedenti ed è composto da una micro camera posizionata sulla montatura degli occhiali, che trasmette a degli auricolari le immagini riconoscendo in maniera chiara volti, colori, etichette e testi di un libro.

OrCam è in grado di leggere per voi e per farlo basta tenere il foglio di fronte oppure indicare la riga che vi interessa. Legge ad alta voce istantaneamente i testi stampati e digitali su ogni superficie, riconosce i volti, i prodotti, le banconote e molto altro, tutto in tempo reale.

Alcuni dispositivi della famiglia OrCam sono in grado anche di riconoscere le persone e fornirvi una breve descrizione per aiutarvi a capire chi vi sta parlando memorizzando fino a 100 volti diversi associando un nome a ciascuno di essi. Inoltre, l’apparecchiatura traduce in lettura immediata le iscrizioni di insegne, indicazioni stradali, codice a barre dei prodotti e riconosce anche le banconote. La presenza di luci a led sul dispositivo, inoltre, garantisce il funzionamento in caso di scarsa illuminazione.

Tutto questo permette all’utente di acquisire una considerevole indipendenza per i non vedenti e tutti coloro che presentano problemi legati alla vista.

OrCam MyEye 2.0 è un nuovo ausilio, dotato di tecnologia Bluetooth, con cui è possibile leggere qualsiasi tipo di testo stampato e digitale: giornali, libri, menù di ristoranti, insegne, etichette di prodotti, schermi di computer e smartphone, tutto diventa accessibile in un istante. Il device si attiva con semplici gesti delle mani e può essere usato in ogni situazione, al lavoro, a scuola, a casa o in viaggio. Ideale per tutte le età e qualsiasi livello di deficit visivo. OrCam MyEye 2.0 è semplice da usare: risponde in maniera intuitiva a semplici gesti della mano. Legge su qualsiasi superficie: quotidiani, libri, menu, firme, etichette di prodotti e testo su schermo. Riconoscere volti conosciuti: identificazione in tempo reale dei volti delle persone. Identifica prodotti: identifica prodotti e oggetti per rendere più semplice la routine quotidiana. OrCam MyEye 2.0 è in grado di identificare i volti di persone vicine in tempo reale. Una volta completata una rapida procedura di registrazione, il device memorizza e archivia i tratti del volto captati dalla smart camera. Così, ogni volta che incontrerai una persona amica, un familiare, un collega, OrCam MyEye ti segnalerà la sua presenza.

Orcam MyReader 1.5 e OrCam MyEye 1.5 sono ausili indossabili per migliorare l'autonomia di ipovedenti e non vedenti, rivoluzionando la portabilità e l’utilizzo degli ausili di ingrandimento. Orcam consente di convertire in tempo reale le informazioni visive in informazioni verbali (grazie alla sintesi vocale in lingua italiana). Il prodotto è composto da una microcamera, collegata con filo ad un auricolare, fissabile sull'asticella degli occhiali. Il funzionamento del dispositivo è molto semplice: quando Orcam è in posizione, basta indicare con il proprio indice cosa si vuole leggere o riconoscere ed il dispositivo attraverso l’auricolare ci darà le informazioni richieste attraverso la sintesi vocale installata. Legge tutti i testi (giornali, riviste, bugiardini medicinali, email a video, ect) , legge indicazioni stradali, identifica i tuoi oggetti (versione My Eye), riconosce i volti delle persone che frequenti (versione My Eye)

Disponibili due modelli:

• OrCam My Reader 1.5: permette di leggere testi stampati, avendo un riscontro audio in circa un secondo; riconoscere scritte su contenitori, etichette, contenitori rotondi, prezzi, medicine, brochure, volantini, cartelli stradali, menu, citofoni, schermi di computer, telefoni cellulari, sapere data e ora ecc.

• OrCam My Eye 1.5: aggiunge alle funzionalità del My Reader aggiunge anche le funzioni di riconoscimento automatico (previo addestramento) di:

1. volti delle persone a te note;

2. oggetti precedentemente memorizzati;

3. banconote e carte di credito.

Che Cos'è OrCam Read?