Un 2021 eccezionale per BDF banche dati agrofarmaci

BDF si avvia a chiudere il 2021 con dei numeri veramente eccezionali; sono sempre di più i professionisti che utilizzano con soddisfazione le banche dati degli agrofarmaci sviluppate dalla società milanese; per celebrare degnamente questi risultati ecco due importanti novità: BDF Cloud e una nuova promozione valida fino al 31 dicembre.

BdfCloud

E’ dal 1989 che Marco Borroni con il suo team si occupa di sviluppare e mantenere costantemente aggiornate le banche dati BDF del settore degli agrofarmaci destinate prevalentemente al mondo agricolo. Chi le usa ha la possibilità di consultare i cataloghi delle società del settore, le etichette dei prodotti e i disciplinari regionali di produzione integrata. Oggi i prodotti BDF sono disponibili anche in Cloud, una modalità agile di fruizione dei dati pensata per adattarsi anche alle realtà professionali più complesse.

I vantaggi di BDF Cloud

Con BDF Cloud si offre all’utente la possibilità di accedere alla banca dati direttamente online, dalla postazione di lavoro, senza la necessità di scaricare programmi su un PC. Con l’abbonamento BDF cloud sarà sufficiente all’utente acquisire e conservare le credenziali d’accesso ed entrare da una postazione di lavoro nell’area di consultazione per avere a disposizione dati aggiornati in qualunque momento e luogo. Non viene richiesta nessuna installazione e nessun download; l’accesso sarà gestibile da 1-3 postazioni, venendo incontro alle mutate esigenze del mondo del lavoro, in particolare nelle modalità operative in smartworking oppure presso aziende che non desiderano avere software esterni installati in dispositivi aziendali. (anche Apple)

Le Banche dati BDF

BDF raccoglie informazioni che riguardano i prodotti fitosanitari, inclusi i prodotti biologici. Per ogni prodotto autorizzato in Italia, e di conseguenza presente nella banca dati, sono riportati:

scheda anagrafica

composizione

impieghi

dosi

modalità di applicazione

autorizzazioni di emergenza

date di scadenza, revoca, commercio e utilizzo

scheda da catalogo

La banca dati è estremamente comoda da utilizzare, perché permette di effettuare ricerche in

base alla coltura, all’avversità, all’intervallo pre-raccolta del prodotto, ma anche in base a tipologia, meccanismo d’azione (MoA), classificazione tossicologica (CLP) della sostanza attiva, società distributrice, impiego in agricoltura biologica, autorizzazioni specifiche a livello regionale e molto altro ancora.

I mezzi a disposizione per combattere un’avversità sono molteplici: BDF gestisce i dati di oltre 800 sostanze attive e circa 9.000 formulati, qui potrai trovare tutte le informazioni che cerchi su cosa utilizzare per la difesa delle tue colture, come intervenire e qual è il momento più appropriato per farlo.

Prova BDF gratis fino al 31 dicembre

Per tutti coloro che ancora non conoscono funzionalità e i vantaggi delle banche dati, BDF ha oggi una promozione davvero interessante. Compilando semplicemente un modulo presente nella pagina contatti del sito ufficiale, BDF offre la possibilità di consultare gratis fino al 31 dicembre, le proprie banche dati. Avete capito bene, fino al 31 dicembre, completamente gratis, con una semplice richiesta, senza inserire carte di credito o impegnarsi ad acquisti futuri.

Info e contatti

BDF Banche Dati Agrofarmaci - Informatica per l'agricoltura e l'ambiente ! ! !

www.bdfsrl.it

info@bdfagro.it

tel. 02 36 69 08 60

tel. 02 6592363

fax 02 6551934