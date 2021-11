Apre oggi a Torino la mostra "150 anni di protezione degli animali: excursus storico e legislativo", realizzata dall'Enpa, patrocinata dal Consiglio regionale del Piemonte e ospitata in via Arsenale 14.

"Fino al 7 dicembre - commenta il presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale, il leghista Angelo Dago - sarà possibile conoscere, attraverso documenti e immagini, la storia di un’associazione nata a Torino grazie a Giuseppe Garibaldi. L’attuale Ente nazionale protezione animali nacque infatti a Torino nel 1871 su stimolo della nobildonna inglese Anna Winter, che all’epoca denunciava il cattivo trattamento verso gli animali nel nostro Paese, e grazie all’interessamento dell’Eroe dei Due Mondi".

"Oltre alla mostra ospitata dell’Urp regionale - prosegue Dago - venerdì 19 novembre alle 18.30, presso la Sala Albertina di via Giolitti 21 a Torino, verranno ripercorsi i momenti storici rievocati dalla mostra e premiati, con le medaglie celebrative del 150° dell’Enpa, le persone che in questi anni si sono distinte in opere di tutela degli animali e dell’ambiente. Una bella occasione per i cittadini ma anche per le scolaresche, che invito a passare in via Arsenale per riscoprire una pagina tutta piemontese della storia della protezione della natura in tutte le sue connotazioni".