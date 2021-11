Emanuele Sartoris e la star del jazz Daniele Bonaventura in concerto al Conservatorio di Torino

Sartoris è a in onda in prima serata su Rai 5 e quest'anno ha suonato con Stefano di Battista, Alessandro Carbonare, Paolo Tomelleri, Saturnino (in onda il 15 novembre) e Gianluigi Trovesi, è oramai il 5 anno di fila che è ospite fisso della trasmissione Nessun Dorma in onda in prima serata su Rai 5 e condotta da Massimo Bernardini.