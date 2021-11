All'ippodromo di Vinovo un mercoledì con il Quinté e molti ospiti di prestigio

C'è la Tris Quarté Quinté come piatto forte della nuova riunione all'Ipppodromo di Vinovo in programma mercoledì 10 novembre.

Tanti cavalli al via e graditi ospiti a partire da Mario Minopoli Jr e V.P. Dell’Annunziata, freschi protagonisti del GP Orsi Mangelli, ma anche Vincenzo Castiglia, Marco Stefani, Marco Volpato e Lucio Colletti che sfideranno i drive di casa sulla pista torinese. Saranno in 16 al via del Quinté riservato ai cavalli anziani, disposti sui tre nastri dai 2.060 ai 2.100 metri.

Nonostante il dècalage, favorito Amornero Roc, affidato dai Gocciadoro ad Andrea Guzzinati, che torna in Italia dopo la parentesi svedese. Bene potrebbero fare anche Zarrazza Italia, allieva di Mauro Baroncini con Andrea Farolfi alle guide, Arnold Cup insieme a Cosimo Cangelosi e Vagabondo affidato a Mario Minopoli Jr. Infine Alcarro Light che Salvatore Carro affida a Santo Mollo.

Nella corsa dedicata alla categoria dei gentlemen, spicca Brooklyn Wind, autore di un bel successo venerdì a La Maura di Milano con Claudio Monte e che nell’occasione sarà affidato a Filippo Monti. Da tenere d’occhio Bob An, che dopo una serie di sfortunate prestazioni, ritorna sulla sua pista preferita con il suo gentleman preferito Michele Bechis.

Appuntamento dalle 14,30, ingresso gratuito ma con l’obbligo del green pass.