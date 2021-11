Torino non mette in vetrina le Atp Finals (FOTO)

Torino non mette in vetrina le Atp Finals

A cinque giorni dall'inizio delle Atp Finals, in programma dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour, nel centro di Torino non si respira ancora aria di tennis: passeggiando in via Roma e via Po sono poche le vetrine allestite a tema. Su tutte spicca quelle di Stratta in piazza San Carlo, dove è in corso di allestimento il villaggio del torneo che ospita i migliori otto tennisti al mondo.

Da Stratta campo da tennis in vetrina

Lo storico bar ha steso per tutta la lunghezza della vetrina una rete da gioco, con decine di palline gialle appese al soffitto. Forma che è stata riprodotta anche con il cioccolato, affiancate alle racchette in pasta da zucchero. Al di là dell'iniziativa del locale, è difficile rintracciare segni visibili delle Atp Finals nelle vetrine.

Adesivi per la porta e cartelli promozionale

A livello promozionale Turismo Torino ha realizzato tre tipi di materiale promozionale: un adesivo per la porta e un cartello, entrambi con la scritta "Torino so much of everything" che richiama dal punto di vista grafico il tennis. A questi, per le attività commerciali delle aree centrali, si aggiungono mille manifesti un po' più grandi con la stessa immagine.

Carpignano (Ascom): "Materiale ancora in distribuzione"

"Stiamo sensibilizzando tutti gli operatori - spiega il direttore di Ascom Torino e provincia Carlo Alberto Carpignano - sulle Atp, chiedendo di curare la vetrina. La distribuzione del materiale promozionale non è però ancora stata completata e da quello che abbiamo visto non è ancora così capillare: la sensazione è che si sia iniziato un po' in ritardo".

Turismo Torino: "Ripassiamo nei negozi per sollecitare esposizione pubblicità"