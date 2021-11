Incidente stradale sulla provinciale 122 tra Carignano e Villastellone, dove un'auto ha preso fuoco dopo che si era ribaltata in carreggiata. Le due persone che erano a bordo sono in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, e sono state trasportate al Cto con l'elisoccorso.

Sul posto i Vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Verde e i carabinieri della compagnia di Moncalieri, che hanno effettuato i rilievi per far chiarezza sulla dinamica dell'incidente.