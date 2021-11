Il Comune di Carmagnola mette a disposizione 3 posti a tempo determinato per Progetti di Pubblica Utilità

L’Agenzia Piemonte Lavoro ha pubblicato il bando per i progetti di pubblica utilità (PPU) da svolgersi presso il Comune di Carmagnola.

Il progetto “CuraCarmagnola: interventi e cura del decoro urbano” è promosso dal Comune di Carmagnola, grazie al contributo della Regione Piemonte. Le attività che i soggetti selezionati dovranno svolgere rientrano nell’area relativa alla valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, con mansioni di addetto alle piccole manutenzioni straordinarie e di cura di spazi pubblici e/o di arredi urbani.

I PPU prevedono l’inserimento lavorativo di 3 persone per un periodo di 6 mesi, per 18 ore settimanali, con contratto a tempo determinato. Al bando possono partecipare le persone residenti nel comune di Carmagnola, che siano inoccupate e/o disoccupate da almeno 12 mesi che abbiano compiuto il 30° anno di età, oppure che siano disoccupate-inoccupate e in carico ai Servizi Socio Assistenziali.

Il bando ed il modello di domanda di adesione sono pubblicati sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro al seguente link: https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=821

Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle ore 8 del 15/11 alle ore 8 del 20/11/2021 utilizzando il QR Code e la procedura dedicata alle candidature sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro. Per tutti i dettagli del bando, requisiti e definizione delle graduatorie è possibile consultare l’avviso completo sul sito https://agenziapiemontelavoro.it. Il link all’avviso è pubblicato anche sul sito istituzionale www.comune.carmagnola.to.it.

Commenta l’Assessore alle Politiche Sociali, Massimiliano Pampaloni: “Invito le persone che hanno i requisiti del bando a presentare la domanda. Si tratta di una buona opportunità per il sostegno al reddito e il reinserimento lavorativo delle persone inoccupate da tempo”.