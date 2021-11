Stanley Tucci in visita al Museo del Cinema

Anche Stanley Tucci è tra le star del cinema internazionale ad aver varcato le soglie del Museo del Cinema di Torino.

L'attore, interprete di pellicole come Il Diaviolo veste Prada, Era mio padre, Beethoven, Julie & Julia e molti altri, è in Italia per girare una puntata della serie Searching for Italy della CNN.

Di passaggio anche nella capitale sabauda, Tucci ha voluto visitare in forma privata il Museo.

La visita è stata preceduta da una proiezione strettamente privata al Cinema Massimo del film 007 No time to die, come sorpresa di fine riprese per la crew che lo ha accompagnato in città.

Accolto al museo dal presidente Enzo Ghigo e dal direttore Domenico De Gaetano, Tucci è rimasto affascinato dalla bellezza dell’edifico, tanto da prendere l’ascensore panoramico e salire fino in cima alla Mole Antonelliana per ammirare la città dall’alto.

Una prova di grande coraggio per lui che soffre tantissimo di vertigini, e l’emozione è stata così forte che ha affermato che la prossima volta ha intenzione di fare la salita nell’intercapedine della cupola.

L'attore ha mostrato interesse alla programmazione e alle attività delle salette dedicate alla realtà virtuale CineVR, posizionate di fianco al Moloch del film Cabiria, film da lui conosciuto e apprezzato.

In ricordo della sua visita, Tucci ha firmato il manifesto e la locandina del film Il Diavolo veste Prada.