Incendio di piazza Carlo Felice: riaprono alcuni negozi e rientrano in casa i primi sfollati (VIDEO e FOTO)

Dopo oltre due mesi di chiusura, questa mattina hanno riaperto altri tre negozi al pianterreno dell'immobile all'angolo tra via Lagrange e piazza Carlo Felice devastato da un incendio lo scorso 3 settembre . Il rogo è partito dall'attico, dove quella mattina un fabbro stava effettuando dei lavori di saldatura per installare una cassaforte a muro.

sopralluogo del Comune

Riaprono Make Up Studio e Orlo Express, Equipe parrucchieri in un paio di giorni

Questa mattina hanno tirato su le serrande Make Up Studio che vende gioielli e profumi, insieme all'Orlo Express che lava e ripara abiti. Equipe parrucchieri ha rinviato invece l'apertura di qualche giorno perché, come spiega il titolare Claudio Carenzo " ci manca ancora l'acqua calda e gas ".

Oltre ai negozi il Comune ha dato l'ok anche ai primi inquilini per rientrare negli alloggi: dovrebbero essere quattro uffici, che non sono stati danneggiati dall'incendio, per cui la Città ha dato il via libera. Gli altri residenti continuano invece a rimanere sfollati, all'epoca dell'incendio si parlava di circa un centinai di persone, con la possibilità di rientrare temporaneamente nella loro abitazione per recuperare oggetti e vestiti. Ad accompagnarli sempre i vigili del fuoco, dato che nel palazzo manca la luce.