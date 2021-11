Cloud mining: come funziona

Se stai cercando un modo facile e a basso rischio per fare soldi con i beni digitali, le criptovalute sono la risposta. Ci sono decine di siti di cloud mining affidabili in giro per il web che hanno proposto termini di servizio accessibili e prezzi ragionevoli per i contratti.

Cos'è il crypto mining in generale

Il processo di crypto mining non è solo un modo per creare nuove monete su una rete blockchain. Include anche il meccanismo che convalida le transazioni di criptovaluta da parte degli utenti e le aggiunge a un libro mastro distribuito. I membri della rete ottengono alcune monete come ricompensa per aver usato le loro capacità computazionali. È un tipo di tecnologia davvero "difficile da capire" per i principianti. E in realtà, è anche un'opzione extra-costosa per gli utenti medi al giorno d'oggi. L'unico modo per essere coinvolti nel mining di criptovalute senza attrezzature speciali e conoscenze tecniche avanzate è il cloud mining.

Perché il cloud mining è un'opzione migliore?

Per prima cosa, andiamo a scoprire cos'è il cloud mining. Quando si parla di Bitcoin (così come di altcoins) cloud mining, si intende lo schema per fare criptovalute senza alcuna attrezzatura speciale aka mining rigs e pools. Non è necessario installare, configurare e mantenere alcuna macchina 'dura' e rumorosa per eseguire questo tipo di attività criptovaluta. Tutto ciò di cui hai bisogno è acquistare un contratto di cloud mining e affittare un minatore ospitato dal provider, una grande azienda con i propri centri dati e lo staff tecnico.

Alcune piattaforme di cloud mining funzionano sotto il modello di abbonamento mensile o annuale. Altre forniscono ai clienti pagamenti una tantum. Ci sono molte opzioni di piano sui siti web di cloud mining. Quindi è essenziale calcolare il reddito stimato prima di acquistare quel solo e unico contratto. Alcune piattaforme offrono un calcolatore di reddito di cloud mining, uno strumento estremamente utile che ti aiuta a scegliere il giusto tipo di piano.

Nella maggior parte dei casi, un contratto di cloud mining include le spese di servizio per i clienti. Esso copre le bollette dell'elettricità, i costi di servizio, gli stipendi e qualsiasi altra spesa per un'azienda. Quindi il cloud mining è un processo redditizio sia per il fornitore che per i clienti che estraggono criptovaluta con zero problemi tecnici.

Il crypto cloud mining è legittimo?

La maggior parte dei paesi permette il mining di criptovalute, e questo processo è totalmente sotto la legge. Nota quando diciamo legittimo, non intendiamo affatto affidabile, rispettabile o redditizio. Ci riferiamo solo al fatto che un fornitore di cloud mining possiede e gestisce effettivamente l'hardware di mining di Bitcoin da solo. In tal caso, il processo di cloud mining è sicuramente un modello 'win-win' quando sia il fornitore che il cliente ottengono profitti costanti dalla loro collaborazione.

Purtroppo, a parte le società di cloud mining legittime, ci sono un sacco di truffatori completi in giro per internet. Una delle comuni bandiere rosse è un cosiddetto schema 'piramidale'. In questo caso, devi investire denaro per pagare le persone che sono arrivate per prime. Per dirla in un altro modo, l'azienda in realtà non possiede alcun impianto di estrazione. E i fondi che paghi vengono utilizzati per pagare i membri piramidali più anziani e la società stessa. Raccomandiamo vivamente di evitare qualsiasi schema truffaldino nel cloud mining. Ci sono molte recensioni di esperti su internet che possono aiutarti a scegliere un sito web affidabile e legittimo per estrarre criptovalute nel cloud in modo completamente legale.

Cos'è l'Hash Rate nel cloud mining?

La maggior parte dei minatori alle prime armi non capisce il significato del termine hash rate (alias potenza di hash). Affrontiamo brevemente questo problema. Parlando di hash rate, intendiamo la misura della potenza di calcolo quando l'impianto di mining è in funzione. Per essere più chiari, è la velocità del processo di cloud mining. Con il più alto (più veloce) hash rate, è possibile ottenere il massimo profitto dal cloud mining di criptovalute. Quindi devi fare alcuni calcoli prima di acquistare un contratto che hai scelto. L'unità di misura della potenza di hash nel cloud mining di Bitcoin è GH/s, un termine indicato come Giga Hash al secondo (così come un miliardo di hash al secondo).

Riprendi

Nel complesso, il cloud mining è una tecnologia innovativa per fare criptovalute senza attrezzature all'avanguardia e conoscenze tecniche. Ci sono un sacco di fornitori legittimi che permettono agli investitori di criptovalute di guadagnare Bitcoin e altcoin affittando una potenza di hash minata da impianti in centri dati remoti. La redditività del cloud mining dipende da molti fattori, come il tipo di contratto, il tasso di hash e così via. Inoltre, tieni presente che devi trovare una piattaforma di cloud mining affidabile per guadagnare criptovalute con zero rischi. Se sei nuovo al cloud mining, è meglio fare i tuoi investimenti a poco a poco per creare un reddito passivo stabile entro un anno o qualcosa del genere.