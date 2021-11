Prezzo del latte, c'è l'accordo: 41 centesimi al litro. Il Piemonte recupera 17,7 milioni

Era stato annunciato come uno dei temi ancora aperti, da affrontare con urgenza. Ma nel giro di poche ore è arrivato il semaforo verde da Roma. Sul prezzo del latte c'è l'accordo e questo porta buone notizie per il settore piemontese.



Sulla base degli accordi, è stato introdotto un “premio di emergenza” che porterà il prezzo del latte alla stalla a 41 centesimi al litro. Per il Piemonte, con un bacino composto da 1.622 stalle con 120.838 vacche, l’intesa farà recuperare agli allevatori 17,7 milioni di euro. Cuneo è la provincia con più allevamenti (725 stalle e 57.804 vacche), seguita da Torino (575 stalle e 43.805 vacche).

La produzione di latte piemontese l’anno scorso ha raggiunto il quantitativo complessivo di 1.149.823 tonnellate, con un aumento del 4,76% sull’anno precedente. Nei primi sei mesi di quest’anno l’aumento produttivo, rispetto allo stesso periodo del 2.020, è del 2,31%.

Soddisfatta Confagricoltura Piemonte: “Bene l’accordo sul prezzo del latte, ora lavoriamo insieme per promuovere le nostre specialità”. “In base all’accordo - spiega Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte - il quantitativo di latte piemontese interessato dal premio emergenza stalle per i prossimi cinque mesi è di circa 590.000 tonnellate (590 milioni di litri): grazie al contributo gli allevatori piemontesi potranno recuperare un valore di circa 17,7 milioni di euro”.