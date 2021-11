Soluzioni alternative per promuovere la tua attività? Ecco i sacchetti personalizzati!

La pandemia da Covid-19, anche se non è stata debellata del tutto, sembra che stia finalmente perdendo di forza. Il peggio è alle spalle, ma la crisi epidemiologica ha comunque lasciato degli strascichi da un punto di vista economico. Negozi, aziende e brand devono quindi adottare soluzioni vincenti ma economiche per rilanciarsi.

Qualche idea? I sacchetti personalizzati, disponibili su siti specializzati come Mister Shopper. Diversi negozi ed aziende di Torino, ma in generale in tutto il Piemonte ed il resto d’Italia, stanno riscoprendo e rivalutando l’efficacia delle buste personalizzate soprattutto a livello di marketing e di ritorno d’immagine.

Piacciono tanto poiché sono pratiche, belle ed economiche!

Dalle rivendite nei negozi ai gadget aziendali: i molteplici usi dei sacchetti personalizzati

I sacchetti personalizzati, realizzati solitamente in carta o comunque in materiali ecologici e riciclati, hanno ormai soppiantato le anonime ed inquinanti buste di plastica. Sempre più negozi si stanno dotando di sacchetti personalizzati in carta, dove i clienti possono custodire l’oggetto appena acquistato.

Le shopper sono robuste e resistenti, quindi all’occorrenza possono essere riutilizzate per fare la spesa, per fare lo shopping, per conservare documenti importanti quando si va in ufficio o addirittura per uscire e prendere un caffè con gli amici.

I sacchetti personalizzati sono molto gettonati ed apprezzati anche in occasione di fiere e di eventi aziendali, durante i quali vengono distribuiti come simpatici gadget. I clienti si sentono realmente apprezzati, affezionandosi ancora di più al brand, e ricevono in dono un regalo utile da usare nella vita di tutti i giorni.

Un grande ritorno d’immagine

Ogni azienda può personalizzare il sacchetto come desidera, inserendo il logo ed i colori del brand. Si rafforza quindi la reputazione del marchio, che viene percepito come un brand affidabile ed in forte espansione. I tuoi clienti si trasformano infatti in “ambasciatori” del tuo brand portando in giro il sacchetto riportante il tuo logo ed i tuoi colori. In pratica le shopper personalizzate possono entrare negli uffici, nei bar, nei negozi, nei centri commerciali, nelle stazioni ed in qualsiasi altro luogo della città promuovendo e sponsorizzando il tuo marchio a costo zero!

Il ritorno d’immagine è garantito in termini di marketing, ancor di più se opti per modelli riciclati che evidenziano il carattere “green” della tua azienda. Oggi la tutela dell’ambiente è una tematica molto sentita nell’opinione pubblica, tant’è che le persone sono sempre più attente alle politiche aziendali.

Un’azienda che sbandiera una filosofia “eco-friendly” e la mette realmente in pratica utilizzando sacchetti riciclati sicuramente guadagna punti agli occhi dei consumatori, offrendo un servizio aggiuntivo rispetto agli altri competitor. Anche il pianeta ne trarrà beneficio e ti ringrazierà.

Come personalizzare le shopper?

Le shopper possono essere personalizzate a 360°, non solo nei colori e nel logo. Puoi ad esempio stampare sulla busta slogan o frasi in concomitanza con festività o eventi particolari, come il Black Friday, il Natale, la Pasqua, San Valentino ecc. I clienti possono così avere un modello esclusivo da sfoggiare in ogni occasione.

Non c’è limite alla fantasia, ognuno può scegliere la frase, lo slogan ed i materiali più indicati in base al proprio tipo di business. Chi vende prodotti di erboristeria o biologici può scegliere shopper verdi e naturalmente in carta riciclata. Chi a un negozio di abbigliamento per adolescenti dovrebbe invece puntare su colori sgargianti e briosi, accompagnati da frasi accattivanti in grado di catturare l’attenzione. Chi vende gioielli o comunque articoli di un certo pregio dovrebbe privilegiare materiali e stili raffinati, dando ulteriore prestigio all’oggetto acquistato.

Le shopper sono realizzate con materiali robusti e resistenti, da scegliere in base al business di riferimento ed agli articoli che deve custodire.