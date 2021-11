Covid, la Lega: "Disastro Arcuri, 500 ventilatori pericolosi e da buttare"

"La lotta al Covid fa i conti ancora con la gestione rovinosa del governo Conte 2. L’ultimo disastro del commissario Arcuri è quello dei ventilatori in Piemonte con 500 macchinari inutilizzabili e da buttare. La conferma è su un dossier consegnato al generale Figliuolo sulle attrezzature adottate dall’allora commissario straordinario in piena emergenza sanitaria. Strumenti giudicati inaffidabili dai responsabili delle rianimazioni e finiti presto negli scantinati delle Asl per un costo stimato di circa 10mila euro ciascuno". Lo dicono in una nota i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto.

"Respiratori che avrebbero dovuto fare fronte alla realtà drammatica dei contagi, ma impossibili da impiegare nelle terapie intensive e sub-intensive. Un disastro acclarato a suon di simulazioni, riscontri, raffronti che mette la parola definitiva sulla mala gestione del governo Conte 2 e del commissario Arcuri nella fase più dura della pandemia".