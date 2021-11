Sit in di protesta degli agenti della penitenziaria di fronte al carcere delle Vallette: "Situazione insostenibile"

Sit in di protesta domani davanti al carcere di Torino nella mattina di oggi, venerdì 12 novembre, organizzato dagli agenti della Polizia penitenziaria. L'Osapp e le altre sigle sindacali lamentano "la totale assenza di comunicazione tra i vertici dell'Istituto ed il personale che si trova impossibilitato all'esposizione delle problematiche gestionali e funzionali del servizio".

Per i sindacati, in particolare, il personale sarebbe costretto a "turni di lavoro massacranti, con continuo stravolgimento della programmazione degli orari di servizio che incide sulla gestione della vita privata e familiare, continui sbeffeggi, gravi aggressioni da parte della popolazione detenuta". Viene sottolineato inoltre come per la "grave carenza di organico in ciascun settore dell'Istituto e del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, sono a forte rischio la concessione dei diritti soggettivi: riposi, ferie, congedi parentali, turni previsti dalla legge per le mamme e i papà che lavorano nella stessa amministrazione".

"E' triste constatare che il carcere di Torino sia lasciato allo sbaraglio, considerato che questi è tra i più critici d'Italia, se non il più complesso", concludono i sindacati che chiedono l'intervento "del Capo del DAP per assegnare con urgenza i vertici di istituto all'istituto di Torino, la cui guida sembrerebbe essere incerta ed inefficace da tempo. Andiamo sempre peggio e tutti devono sapere della situazione del carcere di Torino. Ognuno per la parte di propria competenza intervenga!".