La Torino Fashion week gioca in doppio con le ATP Finals e per la sua anteprima si "materializza"

Un evento digitale, ma con un paio di "anteprime" di persona. Dal 14 al 21 novembre, il mondo sarà a Torino per le Atp Finals, il più importante torneo di fine stagione nel tennis maschile che ogni anno vede partecipare i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio, e negli stessi giorni – per la precisione dal 15 al 21 novembre - la sesta edizione della Torino Fashion Week (Tfw) promuoverà Torino e la moda torinese nel mondo avvalendosi anche della partnership con Maki Mandela, Ceo di House of Mandela e figlia dell’ex presidente sudafricano e Premio Nobel per la pace.



Nuove date, ma vecchia formula per la settimana della moda indipendente torinese che quest’anno cercherà di capitalizzare il grande ritorno mediatico delle Atp Finals di Torino per valorizzare al massimo il proprio potenziale in favore degli stilisti torinesi e internazionali coinvolti. Mentre Torino sarà sotto i riflettori per uno dei massimi eventi sportivi del 2021, la Tfw porterà sul web per la seconda volta consecutiva in versione 100% digital le sfiliate degli stilisti emergenti che grazie alla collaborazione con la Fondazione Torino Musei avranno come sfondo virtuale uno degli edifici simbolo di Torino, Palazzo Madama, e più precisamente la raffinata sala scelta nel 1708-1709 da Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, seconda Madama Reale, come sua camera da letto e ambiente privato.



Le selezioni per la sfilata “Made in Italy” di CNA Federmoda si sono chiuse a luglio ed hanno portato al coinvolgimento di sette stilisti torinesi con origini non solo italiane, ma anche romene, moldave, irachene e addirittura vietnamite a testimonianza di un made in Italy torinese sempre più internazionale (si tenga conto che oltre il 60% dei titolari di sartoria a Torino e provincia non è nativo italiano). La serata al Circolo dei lettori è stata anticipata dal 5 al 26 settembre dalla mostra “Anteprima Tfw - La moda tra arte, cibo e colori – Peccati di gusto e per gli occhi” che si è tenuta durante la Rassegna dell’Artigianato di Pinerolo e sarà seguita lunedì 15 novembre alle ore 12 da un evento presso il Villaggio Nitto ATP Finals di piazza San Carlo a Torino durante il quale si terrà un nuovo defilé e la proiezione di circa 20 minuti di un trailer che anticiperà le dirette streaming delle sfilate della TFW in programma tutte le sere fino al 21 novembre su www.torino.fashion-week.eu