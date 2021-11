Controlli in una pizzeria kebab di via XX Settembre: all'interno, due dipendenti privi del green pass

Lo scorso giovedì sera, i poliziotti hanno sottoposto a un controllo una pizzeria/kebab di via XX Settembre, all'altezza della stazione di Porta Nuova, dove in passato era stata rilevata la presenza di soggetti di etnia nord africana dediti allo spaccio di stupefacenti e persone gravate da precedenti di polizia.

Durante il controllo erano presente il titolare, un cittadino turco di 34 anni, e due dipendenti, suoi connazionali, di 21 e 23 anni. Gli operatori hanno accertato che il titolare aveva permesso ai due dipendenti di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande pur non avendo loro il green pass. Sia il titolare che i dipendenti sono stati sanzionati per 600 euro ciascuno.

Inoltre, tra i 21 clienti intenti a consumare, erano presenti un cittadino nigeriano colpito dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quotidiano e un trentaquattrenne senegalese colpito da ben 3 misure cautelari del divieto di dimora nel Comune di Torino. L'uomo, con precedenti specifici per spaccio e privo di attività lavorativa, è stato trovato in possesso della somma in contanti di 535 euro in banconote di piccolo taglio. Per lui, palesemente incurante dei provvedimenti a suo carico, è stato richiesto un aggravamento della misura cautelare all’Autorità Giudiziaria.