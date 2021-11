Clima da Atp: Sonego e Vavassori palleggiano con il pubblico al Mizuno Flagship Store Torino

Bagno di folla da questa mattina al Mizuno Flagship Store, nel cuore di Torino (in via Soleri, store.torino.it@eu.mizuno.com), dove gli appassionati di tennis hanno potuto incontrare Lorenzo Sonego (n. 27 ranking ATP) e Andrea Vavassori (n. 69 ranking Doppio ATP). Un evento che di fatto ha anticipato quello principale delle Atp Finals al via domani e per tutta la settimana con gli otto più forti giocatori del mondo.

I due tennisti torinesi hanno palleggiato tra di loro nel campo allestito dall’unico flag ship italiano di Mizuno e hanno poi giocato in singolo è in doppio con i giovani fan accordi numerosi per i propri idoli sportivi. Ma non è finita qui.

Questo pomeriggio, il pubblico li potrà ancora incontrare e palleggiare con loro dalle 15.30 alle 16.30. Mentre dalle 17 alle 18 meet and greet con Lorenzo Sonego che si presterà per gli scatti con i fan e gli autografi.