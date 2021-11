Rivalta dedica un monumento e una piazza in ricordo delle vittime del Covid

Rivalta dedicherà alle vittime del Covid la futura nuova piazza del centro storico che nascerà in corrispondenza delle mura del ricetto, tra via Pietro Micca, via Allende e via Griva.

Il progetto per il riassetto urbanistico di tutta l’area verrà scelto attraverso un concorso di idee a cui potranno partecipare professionisti e società di professionisti, che avranno anche il compito di ideare un’installazione dedicata alla memoria delle vittime della pandemia.

Focus del progetto saranno la piazza e la passerella pedonale che permetterà l’accesso diretto a via Allende dalla nuova area: qui, al posto dei fabbricati preesistenti, verrà allestita un’area parcheggio da 25 posti con alberi, panchine e fontane, elementi che dovranno inserirsi in maniera armonica nel contesto storico e architettonico di una zona della città di alto valore artistico.

"Vogliamo conferire alla piazza un’identità precisa e legarla al difficile periodo che da più di due anni segna la vita quotidiana di noi tutti", spiega il sindaco Sergio Muro. "Per questo chiediamo di ideare e realizzare un simbolo, un segno sul territorio che abbia alto valore evocativo e comunicativo e sia ben riconoscibile e identificabile".

Le proposte, come si legge nel bando, dovranno individuare arredi, materiali di finitura e nuove sistemazioni dalle caratteristiche funzionali, flessibili e coerenti con il contesto, in modo tale da esaltare il legame tra questa nuova piazza ed il tessuto storico.

Verranno premiate le prime tre proposte ritenute meritevoli. Al vincitore sarà corrisposto il premio di 3.000 euro, al secondo classificato un premio di 2.000 e al terzo un premio di 1.000 euro.

Per partecipare al concorso di idee c’è tempo fino al 28 novembre. Informazioni, bando e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito della Città di Rivalta all’indirizzo www.comune.rivalta.to.it nella sezione “Istituzionale”.