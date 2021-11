3 modi per investire in criptovaluta se sei un investitore avverso al rischio

La criptovaluta può essere un investimento gratificante, ma non è adatta a tutti. La criptovaluta è famosa per la sua volatilità, poiché il suo prezzo spesso fluttua selvaggiamente di giorno in giorno. Anche le più stabili hanno subito gravi flessioni.

Questo non vuol dire che la criptovaluta sia un cattivo investimento. Tuttavia, può essere rischioso.

Fortunatamente, ci sono alcuni modi per investire in criptovalute mantenendo i tuoi soldi il più al sicuro possibile. Queste strategie possono aiutarti a massimizzare i tuoi guadagni riducendo al minimo il rischio.

1. Investi in azioni di criptovaluta piuttosto che in token

Investire direttamente nelle criptovalute stesse non è l'unico modo per ottenere esposizione al settore, e c'è un'opzione più sicura: le azioni di criptovaluta.

Un titolo di criptovaluta è una società che è in qualche modo coinvolta nel settore delle criptovalute. Potrebbe essere un'azienda come Tesla, ad esempio, che ha fatto investimenti sostanziali in Bitcoin. Potrebbe anche essere un'organizzazione come Nvidia che costruisce la tecnologia alla base dei computer ad alta potenza utilizzati durante il processo di mining. Oppure potrebbe essere un'azienda come Square che consente ai commercianti di accettare la criptovaluta come forma di pagamento.

Se la criptovaluta alla fine diventasse ampiamente adottata, uno di questi titoli potrebbe trarne vantaggio. Ma anche se non avrà successo, questi titoli potrebbero comunque essere forti investimenti a lungo termine.

Prima di investire, tuttavia, tieni presente che il coinvolgimento di un'azienda con la criptovaluta è solo una parte dell'equazione. Assicurati di aver fatto le tue ricerche sull'azienda nel suo insieme perché l'acquisto di azioni solide e a lungo termine dovrebbe essere la tua prima priorità. Se quei titoli sono coinvolti anche nella criptovaluta, questo è un bonus.

2. Investi solo una piccola somma di denaro in criptovalute più note

Si può essere tentati di investire un sacco di soldi nella prossima criptovaluta emergente nella speranza di diventare milionari dall'oggi al domani. Ma pochissimi di questi investimenti finiscono per avere successo ed è difficile fare soldi con questo tipo di strategia.

Un'opzione più sicura, quindi, è investire una piccola somma di denaro in criptovalute che hanno maggiori probabilità di crescere nel tempo. Su siti come Bitcoin Code, ad esempio, questo è possibile. Questo può essere ancora rischioso, poiché tutte le criptovalute sono ancora altamente speculative in questo momento ed è impossibile sapere con certezza se qualcuna di esse sarà ancora in circolazione tra un decennio o due.

Tuttavia, alcune criptovalute sono investimenti più forti di altre. Bitcoin ed Ethereum, ad esempio, sono alcune delle criptovalute più popolari con le maggiori possibilità di sopravvivere nel lungo periodo.

Non importa dove investi, non ci sono mai garanzie. Quindi investi solo denaro che puoi ragionevolmente permetterti di perdere e ricontrolla che il resto del tuo portafoglio sia forte. Inoltre, preparati a mantenere i tuoi investimenti a lungo termine, anche se sperimentano volatilità a breve termine.

3. Considera di investire in un ETF Bitcoin

Il primo Exchange Traded Fund (ETF) collegato a Bitcoin ha fatto il suo debutto di recente, offrendo agli investitori l'opportunità di ottenere esposizione a Bitcoin senza acquistarlo direttamente.

L'ETF ProShares Bitcoin Strategy non investe direttamente in Bitcoin, ma piuttosto in contratti futures, che sono derivati ​​di Bitcoin. Ciò significa che la performance dell'ETF potrebbe non allinearsi esattamente con la performance di Bitcoin perché non è supportata direttamente da Bitcoin. In generale, tuttavia, se Bitcoin si comporta bene nel tempo, anche questo ETF dovrebbe funzionare bene.

Ci sono rischi nell'investire in un ETF Bitcoin, quindi è importante essere consapevoli di cosa ti stai cacciando se scegli di seguire questa strada. Tuttavia, se sei preoccupato per l'acquisto diretto di Bitcoin, un ETF Bitcoin può essere un modo più semplice per ottenere esposizione alla criptovaluta. Assicurati solo che il resto del tuo portafoglio sia ben diversificato e che stai investendo solo quanto puoi permetterti, poiché un ETF Bitcoin comporterà comunque molti degli stessi rischi del Bitcoin stesso.

La criptovaluta può essere un investimento volatile e anche queste opzioni più sicure potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. Ma se sei desideroso di investire in criptovaluta, ci sono modi per ridurre il rischio. Essendo strategico su come investire in criptovalute, puoi mantenere i tuoi soldi il più al sicuro possibile.