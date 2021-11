Il Regio torna al 100%: da domani lunedì 15 in vendita gli abbonamenti

Il 12 febbraio 2022 si aprirà il sipario sulla Stagione d’Opera e di Balletto 2022 del Teatro Regio. Una Stagione lunga dodici mesi che segna la riapertura del Regio al 100% della capienza e che restituirà un Teatro completamente rinnovato nel suo impianto scenico e tecnologicamente all’avanguardia.



A partire da lunedì 15 novembre alla Biglietteria e on line sul sito del Regio sono in vendita gli Abbonamenti a 7 e 3 spettacoli. L’offerta per gli Under 30 è straordinariamente ricca e vantaggiosa: un abbonamento a 7 prime e 3 abbonamenti a 3 spettacoli.



Il nuovo cartellone è composto da 15 titoli, con 9 opere, 4 appuntamenti con la danza, 2 appuntamenti speciali: Il diario di Anna Frank e la prima esecuzione assoluta di Falcone e Borsellino, realizzata nel 30° anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. Da giugno a settembre tornerà la seconda edizione del Regio Opera Festival.



I titoli in abbonamento sono i seguenti: La Bohème, Norma, Turandot, La scuola de’ gelosi, Don Giovanni e i due balletti Carmina Burana e Schiaccianoci.



L’abbonamento ai 7 spettacoli prevede uno sconto del 20% circa rispetto alla somma dei singoli biglietti; l’abbonamento a 7 spettacoli destinato agli under 30 prevede uno sconto dal 65% (7 prime) al 30%. Gli abbonamenti a 3 spettacoli sono: Weekend, Feriale e Pomeridiano, con uno sconto del 15%. Per gli under 30 gli abbonamenti Weekend e Feriale prevedono uno sconto del 30%; ancor più vantaggioso l’abbonamento Giovani, che propone uno sconto del 45%.



Da sabato 27 novembre saranno in vendita i biglietti e le card per tutti gli spettacoli della Stagione 2022, che potranno essere acquistati alla Biglietteria e sul sito del Regio o presso i punti vendita Vivaticket. Per gli under 30 è prevista una riduzione fino al 20%. Particolarmente vantaggiose le card a 2 e 4 spettacoli, che possono anche essere utilizzate da più persone per lo stesso spettacolo.



Per l’acquisto degli abbonamenti, dei biglietti e delle card è possibile utilizzare i voucher ottenuti a titolo di rimborso per gli spettacoli e i concerti della Stagione 2019-2020 annullati causa Covid-19.