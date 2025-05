Salone del Libro, ma non solo: cosa fare a Torino fino a domenica 18 maggio

EVENTI

SALONE DEL LIBRO 2025

Dal 15 al 19 maggio

Al via la 37esima edizione del SalTo, la seconda diretta da Annalena Benini. “Le parole tra noi leggère” è il titolo della kermesse. Tra le autorità attese all'inaugurazione, il Ministero della cultura, Alessandro Giuli. La lezione inaugurale sarà della drammaturga e scrittrice Yasmine Reza, autrice dell'ultimo libro La vita normale. Tornano le sette sezioni tematiche, affidate ad altrettanti curatori, cui quest’anno se ne aggiunge un’ottava: la Sezione Crescere, dedicata all’età adolescente e affidata a Matteo Lancini, psicoterapeuta e saggista. Tra gli ospiti i già annunciati Salmo, Tracy Chavalier, Jhumpa Lahiri, Silvia Sese, Felicia Kingsley, Victoire Tuallion, Fabio Fazio e Mara Venier. E ancora Jan Brokken, Joël Dicker, Etgar Keret, Valerie Perren, Saitō Kohei, Adaina Shibli, Scott Turow. Tra i nuovi annunci, Debora Compagnoni, Dacia Maraini, Ornella Vanoni, Ariete, Jean Reno, Caroline Darian, Paul Murray, Toni Servillo, Daniela di Pietrantonio, Viola Ardone, Ermal Meta, Luciano Ligabue, Federico Basso, Aldo Cazzuo, Cecilia Sala, Elisabetta Sgarbi, Sandro Veronesi. Sul palco live Rita Pavone, Gino Gastaldo, Caterina Venturini.

SALONE OFF 2025

Fino al 20 maggio



Si apre la ventunesima edizione della festa del libro diffusa e inclusiva. Partendo dalle Circoscrizioni di Torino, quest’anno raggiungerà diversi comuni della regione, grazie alla collaborazione e al coinvolgimento di numerose realtà del territorio. 12 giorni di programmazione per 800 appuntamenti in circa 400 spazi. Il programma è curato da Marco Pautasso, Segretario generale del Salone Internazionale del Libro, e Paola Galletto. In programma incontri, performance, spettacoli, concerti e reading, nei teatri, nei cinema e negli spazi dedicati alle arti performative della città e dei comuni adiacenti. Tra le iniziative ormai consolidate e in espansione tornerà Voltapagina che quest’anno compie 18 anni. Il progetto porta scrittrici e scrittori del Salone, tra cui Paola Caridi, Rosa Matteucci, Giampaolo Simi e Vins Gallico, nelle carceri del Piemonte e in Liguria; quest’anno saranno otto gli istituti coinvolti. Tra gli ospiti di quest’anno: David Quammen, Liliana Cavani, Giovanni De Luna, Scott Turow, Michael Bible, Georgi Gospodinov, Victoire Tuaillon, Ananda Devi, Gianrico Carofiglio, Concita De Gregorio, Matteo Bussola, Antonio Manzini, Ezio Mauro, Romana Petri, Luca Mercalli, Paolo Nori, Ascanio Celestini, Cristina Cassar Scalia, Francesco Piccolo, Antonella Viola, Christian Greco, Daniele Mencarelli, Rosa Matteucci, Hanna Bervoets, Nikki Dekker, Magdaléna Platzová, Fabio Geda, Enrico Galiano, Alessandra Sardoni.

FESTA OFF TOPIC

Giovedì 15 maggio



Si festeggia il settimo compleanno di Off Topic: sette anni di eventi, incontri, musica, teatro, chiacchiere, brindisi da vivere insieme alle persone diventate ormai di casa dell’hub più culturale della città, con una settimana imperdibile di eventi. La serata di compleanno si apre alle 18.30 nel cortile con Sound System (Alessio Scasso e Renato Failla). Un aperitivo in musica fra tante belle vibes, per una prima fuga estiva in riva a un tramonto da cartolina. Con We Road il cortile si trasforma infatti in una spiaggia, con tante sdraio, ombrelloni e decorazioni a tema vacanza per regalarvi un’atmosfera da prima evasione estiva. Alle 22 ci si sposterà al Cubo per ballare finalmente con il live set di GroovySoup Collective, il collettivo torinese nato nel 2023, composto da 15 musicisti e musiciste con un background e stili diversi.

BRICKS & FRIENDS

Sabato 17 e domenica 18 maggio

Terza edizione del festival incentrato sulle creazioni con i mattoncini Lego. Per un intero weekend, Carmagnola accoglierà famiglie, appassionati e curiosi con un tripudio di costruzioni sorprendenti, laboratori, giochi e tante novità, rendendo la città un punto di riferimento per tutti gli amanti dei mattoncini.

CASTELLI APERTI

Domenica 18 maggio



Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. La giornata dei Castelli Aperti - quest’anno alla sua sesta edizione - vedrà l’apertura concomitante di oltre 60 beni storici – ville, castelli, musei, palazzi, torri - ubicati su tutto il territorio piemontese. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Piemonte, permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.

FESTIVAL DEL VERDE

Fino al 25 maggio



Un programma diffuso, di tre settimane, dedicato al tema “Il futuro con le piante” che mette in connessione Torino e i comuni della prima cintura spingendosi fino a Cuneo. Venti giorni di appuntamenti all’insegna del verde per un Festival che cresce con oltre 150 iniziative dedicate al mondo vegetale in tutte le sue declinazioni. Si inizia con il ‘Festival del Verde Edu’: gli appuntamenti si svolgeranno sia all’interno di orti e giardini scolastici di Torino e dell’area metropolitana che negli spazi delle associazioni e dei musei civici, tra cui il Museo A come Ambiente, il Museo Regionale di Scienze Naturali, la GAM – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, il Castello di Miradolo – Fondazione Cosso e il MAO – Museo di Arte Orientale. La settimana dedicata all’educazione termina il 10 maggio con una festa finale che si terrà nella Piazza Verde di Nuvola Lavazza, in collaborazione con il Museo Lavazza, dove saranno proposti laboratori e visite gratuiti. Si entra nel vivo del Festival del Verde il 10 e 11 maggio con il primo weekend di Verde Svelato, l’appuntamento che invita il pubblico alla scoperta dei ‘giardini segreti’ della città.

EXPOSED TORINO FOTO FESTIVAL

Fino al 2 giugno

Prende il via la seconda edizione del festival che quest’anno propone un ingresso totalmente gratuito (a eccezione delle Gallerie d’Italia con biglietto a prezzo speciale di 5 euro, ndr) per coinvolgere di più i giovani. Ad oggi sono già 3 mila le persone che hanno già scaricato il qr code che permette l’accesso libero alle mostre. 12 mostre, tra personali e collettive, 16 artisti provenienti da 12 paesi, 7 sedi espositive (Accademia Albertina di Belle Arti, Archivio di Stato, Camera – Centro Italiano per la fotografia, Gallerie d’Italia - Torino, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, OGR Torino e Palazzo Carignano). Tema di quest’anno è "Beneath the Surface" inteso come invito a esplorare realtà e contenuti nascosti sotto la superficie delle immagini, non solo quelle catturate dagli obiettivi degli artisti, ma anche quelle generate, trasformate, ritoccate, attraverso tecnologie sempre più avanzate e interconnesse tra loro.

VALSUSA FILMFEST

Fino al 5 giugno



Il festival cinematografico e culturale di comunità animerà diversi comuni della Valle di Susa con un ricco programma di eventi, ponendo al centro i temi della guerra, della memoria storica, della montagna, dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Il programma prevede 28 eventi programmati in 10 comuni - Condove, Almese, Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Chianocco, Oulx, San Giorio di Susa, Susa, Villar Dora – e due eventi a Torino, il 25 aprile al Museo Diffuso della Resistenza e il 17 maggio al Salone Internazionale del Libro, con il coinvolgimento di 4 Istituti scolastici e una rete di oltre 30 associazioni e realtà del territorio. L'edizione è dedicata a Mercedes Sosa (1935-2009), straordinaria cantante e attivista argentina che ha saputo dar voce, attraverso la sua arte, alle lotte per i diritti umani e contro l’indifferenza verso le ingiustizie.

JAZZ IS DEAD!

Fino a 2 giugno

Piemonte, Torino e Milano sono i tre assi sui quali il festival si conforma. La direzione artistica di Alessandro Gambo ha immaginato un evento lungo dodici tappe: dodici pianeti sui quali il corvo JID25 si poserà attraversando una galassia di artisti e artiste, un grande sistema di stelle. I quattro giorni del festival, 30-31 maggio, 1-2 giugno si svolgeranno al Bunker di Torino.

MUSICAL

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

Fino al 18 maggio. Orari: gio-ven ore 20.45, sab ore 19.30, dom ore 14.30



Un viaggio indimenticabile tra le melodie e le coreografie del classico hollywoodiano. Cantando sotto la pioggia è uno dei classici della storia del musical. Tratto dall’omonimo film del 1952, questo esilarante musical è diventato famosissimo e amato dal pubblico di tutte le età. La storia è ambientata a Hollywood negli ultimi giorni dell’era del cinema muto, e si concentra sul protagonista romantico Don Lockwood, il suo compagno Cosmo Brown, l’aspirante attrice Kathy Selden e la protagonista di Lockwood, Lina Lamont, i cui toni vocali tutt’altro che dolci la rendono un’improbabile attrice. Questa nuova edizione italiana è prodotta da Fabrizio Di Fiore Entertainment e Luciano Cannito ne firma la regia, la coreografia, l’adattamento e la traduzione italiana.

ONE (WO)MEN SHOW

ALESSANDRO DI BATTISTA

Giovedì 15 maggio ore 20.30



Alessandro Di Battista mette in scena la trasposizione teatrale del suo ultimo libro. Un racconto crudo, coraggioso e militante sui massacri commessi. Partendo dal conflitto in Afghanistan, passando attraverso quelli in Iraq e in Libia, Di Battista arriva alla guerra in Ucraina mostrando come funziona la narrazione bellicista ed il sistema mediatico occidentale. Ricorda la genesi della guerra in Ucraina nonché del conflitto israelo-palestinese, si scaglia contro l’uso strumentale dell’antisemitismo e spiega come e perché Israele si sia via via trasformato in un Paese caratterizzato dal fondamentalismo e dal terrorismo di Stato. Infine, dopo aver mostrato e narrato immagini e fatti di Gaza che il mainstream non ha il coraggio di far vedere e raccontare, l’autore ricorda quanto, paradossalmente, la Prima Repubblica fosse caratterizzata, almeno in politica estera, da una libertà impensabile al giorno d’oggi.

ASCANIO CELESTINI & FABIO TONACCI

Venerdì 16 maggio ore 20.3



Un viaggio teatrale nell’inferno contemporaneo della guerra. Un racconto potente e necessario che nasce dalle cronache sul campo dell’inviato di Repubblica Fabio Tonacci, e prende forma sulla scena grazie alla voce vibrante di Ascanio Celestini, affiancato da Gianluca Casadei e con la partecipazione musicale di Gabriele Coen e Ziad Trabelsi. Chi è responsabile delle stragi, dei bombardamenti, dei paramedici assassinati sotto il simbolo della Croce Rossa? Chi risponderà della morte dei migliaia di bambini che non hanno avuto nemmeno il tempo di sognare? Celestini e Tonacci ci conducono con lucidità, ironia e indignazione in un’indagine profonda che interroga la nostra umanità. Una riflessione dura, poetica e urgente su ciò che stiamo vivendo e su ciò che decideremo di ricordare. Perché la memoria non è solo passato: è un atto politico verso il futuro.

CONCITA DE GREGORIO ERICA MOU

Sabato 17 maggio ore 20.30



Un reading delicato e profondo che unisce il linguaggio della narrazione e quello della musica.Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice tra le più autorevoli del panorama italiano, porta in scena un racconto intimo, accompagnata dalle canzoni e dalla voce di Erica Mou, cantautrice sensibile e raffinata. Tra parole, ricordi, emozioni e suoni, un viaggio poetico dentro le cose perdute, quelle che abbiamo dimenticato o a cui non abbiamo più dato un nome: l’infanzia, la lentezza, l’ascolto, il vuoto e il pieno delle nostre giornate. Una riflessione toccante su ciò che manca, su chi manca — e su come poterlo ritrovare. Il tutto accompagnato dalle suggestive illustrazioni di Beatrice Alemagna, proiettate in scena a completare l’immaginario visivo dello spettacolo.

LIRICA E CLASSICA

HAMLET

Dal 15 al 27 maggio. Anteprima giovani under 30: 13 maggio ore 19.30

Conferenza-concerto di presentazione: 14 maggio ore 18



Il Teatro Regio di Torino presenta, in prima rappresentazione scenica mondiale, la versione originale per tenore dell’opera Hamlet di Ambroise Thomas. Protagonista il celebre tenore John Osborn nel ruolo del tormentato principe di Danimarca, accanto a Sara Blanch nei panni dell’eterea Ophélie. Sul podio, il direttore francese Jérémie Rhorer guida l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio. La regia è affidata a Jacopo Spirei, in una lettura psicologica intensa e visionaria che trasforma la tragedia in un viaggio interiore tra incubi, simboli e scenari gotici. Con scene di Gary McCann, costumi di Giada Masi, luci di Fiammetta Baldiserri e coreografie di Ron Howell, lo spettacolo si annuncia tra i più suggestivi della stagione. Il recupero della versione originale pensata da Thomas per tenore restituisce nuova luce al capolavoro romantico ispirato a Shakespeare.

ELEGANZA

Sabato 17 maggio ore 20



Occasione per immergersi in due capolavori che, pur distanti quasi un secolo, dialogano tra chiaroscuri sonori e suggestioni senza tempo: la Sinfonia n. 38 in re maggiore “Praga” di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 6 in la maggiore di Anton Bruckner. Il maestro Lü Jiā dirige l’Orchestra del Teatro Regio.

TEATRO

LA CERIMONIA DEL MASSAGGIO

Dal 13 al 18 maggio. Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30, Mercoledì, Venerdì ore 20.45, Domenica ore 16



Debutta al Teatro Gobetti lo spettacolo La cerimonia del massaggio, monologo tagliente e ironico tratto dal romanzo breve di Alan Bennett, con la regia di Roberto Piana e Angelo Curci e la traduzione di Anna Marchesini. Protagonista assoluto Gianluca Ferrato, nei panni di Padre Geoffrey Jolliffe, sacerdote che affronta un funerale destinato a sconvolgere la sua vita interiore. La morte misteriosa di Clive, massaggiatore carismatico e amante dello stesso Geoffrey, diventa occasione per un viaggio tragicomico nei meandri di desiderio, fede e identità. Con uno stile che mescola cinismo, pietas e comicità nera, lo spettacolo riflette con audacia sui tabù e sulle contraddizioni dell’animo umano.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

NON SI VEDE UN KANSAS

Da giovedì 15 a sabato 17 maggio ore 21, Domenica 18 maggio ore 16



Debutta in prima assoluta il nuovo spettacolo del celebre duo comico Marco & Mauro. Una nuova avventura all’insegna della comicità intelligente e delle atmosfere surreali che da oltre trent’anni caratterizzano lo stile inconfondibile della coppia. Con un mix irresistibile di dialetto, ironia pungente e situazioni paradossali, Marco & Mauro dipingono un Piemonte capace di ridere anche dei propri difetti. Di casa all’Erba, tornano in scena con tutta la loro energia e la voglia di far divertire, tra risate, riflessioni e personaggi indimenticabili.

Da giovedì 15 a domenica 18 maggio e da giovedì 22 a domenica 25 maggio

Orari: Giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19.30, domenica ore 16



Che succede se i personaggi de I Promessi Sposi si ribellano al loro autore? È questa la premessa dell'ironica e brillante rivisitazione del capolavoro manzoniano scritta da Emiliano Poddi e portata in scena dall’Accademia dei Folli. Un vero classico della compagnia torinese, che nel 2025 festeggia dieci anni di repliche e torna in cartellone con otto appuntamenti al Teatro Studio Bunker di Torino. Protagonista uno spaesato Alessandro Manzoni alle prese con Agnese, Don Rodrigo, Lucia, la Monaca di Monza e gli altri protagonisti del romanzo, che gli chiedono conto delle sue scelte narrative, mettendo in discussione il mito stesso del romanzo storico. Un gioco teatrale metanarrativo tra letteratura, comicità, musica originale e citazioni pop, con la regia di Carlo Roncaglia.

B.L.U.E.

Sabato 17 maggio ore 19.30, Domenica 18 ore 16

Un musical che non si ripeterà mai più. Ogni sera uno spettacolo diverso, creato al momento grazie ai suggerimenti del pubblico: è questa la magia dell’improvvisazione portata in scena da I Bugiardini, compagnia romana specializzata in teatro improvvisato. Attori, musicisti e ballerini costruiscono in diretta una storia, le battute, le canzoni, le coreografie e le musiche, regalando al pubblico un’esperienza unica, sorprendente ed esilarante. Il format ha conquistato il pubblico ovunque, con sold out in ogni città. Forti del successo riscosso nei principali teatri internazionali – dagli Stati Uniti all’India – I Bugiardini si confermano maestri della comicità improvvisata, portando in scena uno spettacolo in grado di unire talento, creatività e puro divertimento.

L'ULTIMA PAROLA

Fino al 31 maggio. Sabato 17 ore 19, Domenica 20 ore 17



Chiude la stagione lo spettacolo firmato da Lea Barletti e Werner Waas, che mette in dialogo due grandi maestri della parola e del silenzio: Samuel Beckett e Peter Handke. Due monologhi, L’ultimo nastro di Krapp e Finché il giorno non vi separi, vengono proposti uno dopo l’altro come in un duello teatrale, un gioco di contrasti tra passato e presente, recitazione e performance, memoria e rivolta. In scena, lo scontro (o l’incontro?) tra un attore prigioniero del ricordo e una donna senza nome che, ascoltando nell’ombra, prende finalmente la parola. La regia è degli stessi interpreti, con musiche eseguite dal vivo da Luca Canciello e le scenografie firmate da Ivan Bazak. Una produzione italo-tedesca sostenuta da importanti enti e istituzioni culturali, tra cui Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, TPE, Florian Metateatro e il Goethe Institut.

SUSPENDED CHORUS

Sabato 17 maggio ore 19.30, Domenica 18 maggio ore 16



Va in scena in prima nazionale Suspended Chorus, il nuovo assolo ideato, diretto e interpretato da Silvia Gribaudi, in programma alla Sala Grande delle Fonderie Limone di Moncalieri per due date, nell’ambito di Torinodanza Extra, sezione multidisciplinare tra danza e teatro performativo. Un lavoro che mescola coreografia, video e narrazione per esplorare i desideri, le fragilità e le rivoluzioni del corpo attraverso il tempo. Il pubblico, coinvolto in una relazione empatica e attiva, diventa parte della scena come un "coro sospeso", protagonista insieme alla performer di una riflessione sulla bellezza, l’età e la trasformazione. Con la co-regia di Matteo Maffesanti e le musiche di Matteo Franceschini, lo spettacolo sarà poi in tournée europea fino al 2027.

IL SISTEMA PERIODICO

Sabato 17 maggio ore 20.45

Il testo di Primo Levi è una raccolta di racconti dedicata agli elementi della tavola periodica. Ogni elemento è un simbolo, una metafora che ci racconta qualcos’altro della vita della materia e della nostra. La scrittura di Levi, così ironica e schietta, ci parla del difficile mestiere del chimico, dell’atmosfera della Torino fascista, degli anni di formazione universitaria, della scoperta delle sostanze pure e impure attraverso il prisma luminosissimo della scienza, delle provette da laboratorio e degli esperimenti falliti. In questo adattamento, la cui regia è collettiva, la compagnia Via le Sedie raccoglie una sfida difficile e dà corpo e voce al testo di Levi, mai adattato prima per il teatro. I buffi personaggi, gli ambienti narrati minuziosamente e il rapporto tra la scrittura della vita e la scrittura degli elementi prendono forma in una serie di dialoghi dal forte impatto visivo.

BALLROOM

Domenica 18 maggio ore 20.30

Con Ballroom, esperienza immersiva firmata da Chiara Frigo con la drammaturgia di Riccardo de Torrebruna, si conclude la stagione Almeno noi nell’universo di Fertili Terreni Teatro. Lo spettacolo è il risultato di un laboratorio condiviso che ha esplorato emozioni, memorie e relazioni intergenerazionali attraverso il linguaggio del corpo e della danza. In un’atmosfera che richiama la sala da ballo, tra elementi pop e suggestioni ispirate allo speed dating, Ballroom invita il pubblico in un viaggio emotivo dove la connessione tra artisti e spettatori riattiva ricordi personali e collettivi. Una riflessione partecipata sul tempo, sull’incontro e sulla potenza della danza come linguaggio universale.

BAMBINI E FAMIGLIE

SULLA VITA SFORTUNATA DEI VERMI

Sabato 17 maggio ore 19.30, Domenica 18 maggio ore 16.30



Noemi Vola ci guida in un “trattato abbastanza breve di storia naturale” dedicato ai vermi, creature spesso trascurate ma affascinanti. Ispirandosi a Charles Darwin, l’autrice esplora con ironia e leggerezza il loro mondo, dimostrando come anche gli esseri più lontani da noi possano raccontarci qualcosa sulla vita e sulle emozioni umane. Tra curiosità, scienza e gioco, il libro invita a riscoprire la meraviglia del conoscere.

CINEMA

L'ISOLA DEGLI IDEALISTI

Mercoledì 14 maggio ore 20.30



La regista Elisabetta Sgarbi presenta al Cinema Massimo il suo film "L'isola degli idealisti". È una fredda notte di gennaio, quando due giovani ladri in fuga, una ragazza e un ragazzo, Beatrice Navi e Guido Cenere, approdano su un’isola, vengono sorpresi dal guardiano, Giovanni Marengadi, e dal cane dobermann Pangloss, e condotti al cospetto dei proprietari della sontuosa villa al centro dell’Isola, detta “delle Ginestre”.

SCHEGGE

Fino all’11 maggio

Al CineTeatro Baretti, secondo la formula ormai consolidata, la rassegna proporrà nove appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema, articolati in altrettante matinées domenicali, sempre alle ore 11, che si concluderanno con un aperitivo offerto nel foyer del cinema. Vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione: non solo critici, ma anche registi, storici, giornalisti, saggisti, scrittori.

MOSTRE

1MQ

Fino all'8 giugno



Nel programma del salone Off del Salone Internazionale del Libro di Torino e in collaborazione con Flashback Habitat, venerdì 9 maggio inaugura la mostra fotografica 1MQ con gli scatti di Elena Muzzarelli, a cura di Olga Gambari. La mostra presenta il progetto fotografico 1MQ, un archivio vivente in progress che racconta il mondo della letteratura attraverso ritratti di scrittrici e di scrittori (per ora solo legati a Torino e al Piemonte), indagando in maniera libera e suggestiva il loro spazio privato di scrittura. La mostra si compone di 17 ritratti, ognuno delle dimensioni di 1x1 metro, cioè 1 mq di superficie. Le immagini sono stampate su carta Hahnemuhle PhotoRag Bright White 310 gr 100% cotone. Ogni ritratto è accompagnato da un testo scritto dal soggetto ritratto, in cui racconta in maniera libera e personale il suo mq di scrittura.

DA BOTTICELLI A MUCHA

Fino al 27 luglio



Nelle Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino apre al pubblico, dalle ore 15, la mostra Da Botticelli a Mucha. Bellezza, Natura, Seduzione, un viaggio nella seduzione e nella bellezza espresse attraverso il mito, la natura e l’universo femminile, da sempre principali soggetti della creazione artistica. Con oltre 100 opere tra dipinti, disegni, sculture antiche e oggetti d’arte provenienti dai Musei Reali di Torino, dalle Gallerie degli Uffizi e da molte altre prestigiose istituzioni, la mostra spazia da magnifiche statue e bassorilievi archeologici di età romana, passando da Botticelli e Lorenzo di Credi – di cui vengono messi a confronto due incredibili capolavori – proseguendo con opere rinascimentali; un excursus per temi che toccano il mito, il fascino dell’antico, la natura e l’universo femminile, fino ad arrivare all’inizio del Novecento con la seduzione delle opere di Alphonse Mucha, maestro dell’Art Nouveau. Tra i capolavori in mostra, la Venere di Botticelli della Galleria Sabauda e la Dama con l’unicorno di Luca Longhi da Castel Sant’Angelo.

GUIDO REY

Fino al 19 ottobre

Guido Rey. Un amateur tra alpinismo, fotografia e letteratura. La mostra del Museo Nazionale della Montagna di Torino propone un ritratto “a tutto tondo” di Guido Rey, figura chiave al crocevia tra alpinismo, fotografia e letteratura. Rey ha avuto un ruolo di primissimo piano nella storia dell'alpinismo e del Club Alpino Italiano ed è stato l'alpinista italiano più amato e tradotto prima di Walter Bonatti.

CAROL RAMA. GENIO E SREGOLATEZZA

Fino al 14 settembre



“Vengo scoperta ora che ho ottant’anni. Lo trovo molto ingiusto”, così raccontava Carol Rama (1918-2015) in una video intervista per la Rai. Il video fa parte del percorso espositivo dal titolo "Carol Rama, il genio e la sregolatezza", aperto alla Fondazione Accorsi Ometto che offre un assaggio di tutte le tappe dell’artista torinese dagli anni Trenta agli anni Duemila. Un centinaio di opere da collezioni pubbliche e private: dagli acquerelli fino ai celebri Bricolage, per chiudere con la serie della Mucca Pazza.

HAORI. GLI ABITI MASCHILI DEL PRIMO NOVECENTO NARRANO IL GIAPPONE

Fino al 7 settembre

Circa 50 haori e juban (le giacche sovrakimono e le vesti sotto kimono maschili), nonché alcuni abiti tradizionali da bambino, provenienti dalla collezione Manavello, in dialogo con installazioni di artisti contemporanei. La mostra non ha attualmente precedenti né in Italia né in Europa e si pone quindi come una novità assoluta nel panorama delle proposte aventi come tematica l'arte dell'estremo Oriente. Le raffigurazioni che decorano gli abiti presentati non sono solo esempi di preziosa manifattura, ma documenti e testimonianze che approfondiscono il Giappone del primo Novecento, un periodo cruciale segnato da trasformazioni sociali, culturali e politiche, tra modernizzazione accelerata e tensioni imperialiste.

DONATO SANSONE - METAVERSI

Fino all’8 settembre



Venticinque anni di opere tra disegni, divertissement e videoclip di Donato Sansone riuniti nella mostra “Metaversi” al Museo del cinema. “Uno spazio privilegiato, quello del Museo del Cinema- commenta l’artista -. Abbiamo cercato di mettere insieme circa 25 anni della mia carriera. Si chiama Metaversi perché ho attraversato diverse zone e aspetti del fare cinema, anche se non è proprio cinema quello che faccio”. “Due erano gli obiettivi di questo progetto - spiega il direttore Carlo Chatrian - valorizzare il fondo del Musei del Cinema, che è casa dei lavori di Donato Sansone, dall’altra valorizzare un percorso che è in piena evoluzione. Ciò che mi ha colpito è l’atteggiamento dissacrante, gioioso, ma anche provocatore che ha in ogni sua opera artistica. Penso che sia un atteggiamento importante oggi in un’epoca in cui siamo così preoccupati di essere nella casella giusta. Il prendersi in giro penso sia quasi rivoluzionario oggi”.

MAGNIFICHE COLLEZIONI

Fino al 7 settembre

In mostra alla Reggia di Venaria le straordinarie raccolte d’arte di alcune delle più importanti famiglie del patriziato genovese (i Pallavicino, i Doria, gli Spinola, i Balbi) conservate a Palazzo Spinola di Pellicceria, insieme alle più recenti acquisizioni dei Musei Nazionali di Genova con prestiti da altri musei e collezioni private. Un patrimonio unico di arte e storia che annovera celebri dipinti di Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck, Orazio Gentileschi, Guido Reni, Carlo Maratta, Luca Giordano, e poi ancora Hyacinthe Rigaud e Angelica Kauffman, oltre ai maestri della grande scuola figurativa genovese. Attraverso un centinaio di opere tra dipinti, sculture, argenti e arredi del Sei e Settecento, si proporrà un percorso espositivo riferito alle raccolte del palazzo poi divenuto museo, ma anche il racconto del secolo d’oro di Genova “la Superba”, teatro del Barocco, antica repubblica retta dai dogi, con la sua regalità e fasto. Con questa mostra prosegue il grande filone dedicato alla storia, all’arte e alla cultura delle corti e alla rappresentazione della loro magnificenza.

MARWA ARSANIOS, TERESA SOLAR ABBOUD E JEM PERUCCHINI

Fino al 12 ottobre

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo si prepara per aprire una nuova stagione di mostre. Dall'8 aprile al 12 ottobre, presenta The Land Shall Not Be Owned, prima mostra personale in Italia di Marwa Arsanios, Bird Dream Machine, prima mostra personale in Italia di Teresa Solar Abboud e Evenfall, prima personale di Jem Perucchini.

FONDATA SUL LAVORO

Fino al 27 luglio



Fino a domenica 27 luglio negli spazi di Flashback Habitat apre la mostra, Fondato sul lavoro. Flashback analizza il ruolo dell’artista nel “gridare” e denunciare, attraverso la sua acuta visione del mondo, le ingiustizie e le sopraffazioni sociali. Ventisei opere che attraversano epoche differenti e vogliono essere testimonianza di questioni che oggi quanto mai si rivelano urgenti. Il lavoro è al centro del patto sociale, principio fondativo della Repubblica e motore dell’avanzamento della società. Ma quale lavoro? Per chi e a quale prezzo? La mostra esplora il tema nella sua complessità, svelandone le contraddizioni e i mutamenti. In un momento storico segnato da precarietà, diseguaglianze e dall’emergenza globale delle morti sul lavoro, la questione assume una rilevanza ancora più profonda, dando voce a chi resta spesso invisibile.

LA RIVINCITA DI ARACNE

Fino al 6 giugno



Palazzo Bricherasio, sede istituzionale di Banca Patrimoni Sella & C., ospita fino al 6 giugno 2025 la mostra La rivincita di Aracne. Opere di Teodolinda Caorlin, a cura di Daniela Magnetti, Dina Pierallini e Elena Bermond Des Ambrois. Teodolinda Caorlin, artista veneziana, esponente della fiber art internazionale, non manca di inserirsi in una tradizione secolare: “Compio gesti antichi ma sempre rinnovabili: a ogni grumo di fili per iniziare un nuovo lavoro si ricomincia e inizia un viaggio sempre diverso”. È la nostra Aracne, dalle cui tessiture sapienti e creative nascono capolavori. Il suo viaggio inizia quando, appena terminate le scuole medie, si iscrive all’istituto d’arte di Venezia: “Avevo scelto la sezione di decorazione pittorica, ma per sbaglio un giorno ho aperto la porta della classe di tessitura: è stato un colpo di fulmine. Da quel momento penso in termini di fili”. Proprio come la protagonista del sesto libro delle Metamorfosi di Ovidio: Aracne, l’abilissima tessitrice, ammirata da tutti per la sua perizia.

MACCHINE DEL TEMPO

Fino al 2 giugno



Le OGR si trasformano e fino al 2 giugno non aggiusteranno più treni, ma macchine del tempo. Non si tratta di un cambio d'uso (le locomotive non ci sono più da tempo alle OGR) ma della mostra dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sullo spazio, che partirà domani 15 marzo al Binario 1. Oltre alla mostra, quindi, dodici eventi che accompagneranno Macchine del Tempo fino al 2 giugno, tra aperitivi scientifici, talk, concerti e osservazioni stellari. Intanto, al Binario 1, un viaggio interattivo accompagnerà i visitatori nello spazio, con un allestimento suggestivo che gioca con luce e colori. Una mostra pop, sia per appassionati che per bambini, con una strizzata d'occhio agli appassionati nerd grazie ai giochi e i pixel sparsi per tutta l'esposizione.

MIRÒ E MUNCH

Fino al 29 giugno



È un viaggio immersivo nell’arte di Mirò e di Munch quello che inaugura alla Promotrice di Belle Arti. Fino al 29 giugno gli eventi paralleli organizzati da Next Exhibition avvicineranno il pubblico di tutte le età ai due artisti. La mostra conduce nel mondo incantato dell’artista catalano: colore, segno e immaginazione si fondono per creare opere che superano i limiti della forma tradizionale, rendendo l’arte accessibile a tutti. Presenta oltre 150 opere grafiche che abbracciano l’intera carriera di Miró, dalle prime sperimentazioni fino ai lavori più maturi. Il percorso espositivo è suddiviso in sezioni tematiche che mettono in luce i vari aspetti della sua poetica grafica: l’incontro con il simbolismo, la ricerca del segno primordiale, la collaborazione con grandi poeti dell’epoca come Paul Éluard e Jacques Prévert e l’esplorazione dell’immaginario onirico e infantile. La mostra racconta a trecentosessanta gradi il mondo di Munch concentrandosi sull’inconscio di ognuno di noi. Suddiviso in aree tematiche il percorso conduce il visitatore alla scoperta dell’autore dell’ipnotico, Urlo.

BIANCO AL FEMMINILE

Fino al 2 febbraio 2026

Dalla tunica in lino proveniente dal monastero benedettino femminile di Belmonte del 1300, passando al vestito da sera su modello Dior del 1952 della sartoria Pozzi di Torino, fino all’abito da sposa con paillettes realizzato a Milano nel 1970. Il nuovo allestimento visibile fino al 2 febbraio 3026 nella sala tessuti di Palazzo Madama è un viaggio attraverso dei secoli di capolavori realizzati da e per le donne. Filo conduttore della mostra che raccoglie cinquanta manufatti tessili appena restaurati è il bianco. Il momento più alto della moda del bianco è in Francia ed Europa sul finire del 1700. Quando il fascino della statuaria greca e romana ispira un abbigliamento che guarda all’antico. In mostra ricami, merletti, abiti, ma anche ventagli e miniature cui si uniscono incisioni, porcellane, legature provenienti dall’interno del museo.

GAUGUIN. IL DIARIO DI NOA NOA

Fino al 29 giugno

La mostra Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure arriva al Mastio della Cittadella. L’esposizione, prodotta da Navigare srl da una iniziativa di Ministero della Difesa - Difesa Servizi S.p.A, e che gode del patrocinio della Regione Piemonte e di Città di Torino, è curata dal piemontese Vincenzo Sanfo. Collezioni private, italiane, francesi e belghe, oltre a quanto proveniente da musei italiani e francesi, per un totale di circa 160 opere, compongono l’omaggio dedicato all’artista transalpino che, con questa mostra, torna a Torino dopo molti anni di assenza. Spiccano tra le opere esposte le 23 preziose xilografie del Diario di Noa Noa (1893-94), scritto dall’artista durante il suo primo soggiorno nella Polinesia francese, mentre disegni, litografie e due opere attribuite a Gauguin: l’olio su tela Femme de Tahiti (1891) e l’acquerello Paysage Tahitien, completano l’esposizione. Quarantacinque opere, tra disegni, incisioni e dipinti, realizzate da 13 nomi illustri dell’arte francese dell‘800 tra le quali spiccano quelle di van Gogh, Millet e Bernard, arricchiscono la mostra.

CON AUDACE RESA

Fino al 18 maggio

Gli spazi di Flashback Habitat Ecosistema per le culture contemporanee, con la direzione artistica di Alessandro Bulgini si animano di una nuova mostra: Con audace resa: Cantieri Montelupo a Flashback Habitat. In esposizione una selezione di ceramiche, frutto del progetto Cantieri Montelupo, il programma di residenze artistiche realizzato dalla Fondazione Museo Montelupo di Montelupo Fiorentino con il sostegno del bando Toscanaincontemporanea e curato da Christian Caliandro. Fin dal 2021, il progetto si basa su alcune semplici regole: gli artisti invitati a collaborare con i ceramisti del territorio non devono avere alcuna esperienza pregressa con la ceramica, e non partono da un progetto predefinito; l’obiettivo infatti è sempre stato quello di avviare e processi realmente spontanei e imprevisti, attraverso il dialogo paritario, la collaborazione creativa e lo scambio tra artista visivo e artigiano, e il coinvolgimento della comunità dei residenti e dei partecipanti ai workshop che hanno avuto luogo mese dopo mese, anno dopo anno.

HENRI CARTIER-BRESSON

Fino al 2 giugno



Con Henri Cartier-Bresson e l’Italia, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino inaugura il programma espositivo del 2025. A cura di Clément Chéroux e Walter Guadagnini e accompagnata da un catalogo edito da Dario Cimorelli Editore, Henri Cartier-Bresson e l’Italia è una mostra scandita cronologicamente dai viaggi di Cartier-Bresson attraverso la penisola da Nord a Sud, dall’effervescenza e profondità che il paesaggio soprattutto umano del nostro Paese è stato in grado di trasmettere al fotografo definito l’occhio del secolo, e dalla ricchezza delle testimonianze editoriali, capaci di raccontare tra giornali, riviste e libri, le tappe del rapporto tra il Maestro e l’Italia.

FORMA E COLORE. DA PICASSO A WARHOL

Fino al 2 giugno

All’Oratorio San Filippo - Galleria Sottana di Torino, la conferenza stampa di presentazione della mostra Forma e Colore, da Picasso a Warhol. La Ceramica dei Grandi Maestri. L’esposizione, organizzata da AICS Torino in coproduzione con Art Book Web, e che gode del patrocinio del Comune di Torino, raccoglie le opere di alcuni dei più importanti protagonisti della scena artistica internazionale che si sono cimentati nell’uso della ceramica, della terracotta e della porcellana, e aprirà al pubblico dal 15 febbraio al 2 giugno 2025. Nel nuovo spazio espositivo di via Maria Vittoria, a pochi metri dal Museo Egizio, in collaborazione con la Congregatio Oratorii Taurinensi, FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano e Blu&Blu Network, ci saranno oltre 100 opere realizzate da circa 70 artisti. La curatela della mostra è affidata a Giovanni Iovane e Vincenzo Sanfo. La rassegna intende proporre le opere di pittori e scultori, che nell’ambito del loro percorso creativo si sono interessati all’uso della ceramica o della porcellana, il cui esempio più noto è senza dubbio quello di Pablo Picasso con le ceramiche di Vallauris. Ma, oltre all’artista spagnolo, si troveranno anche le opere di artisti quali Joan Mirò, Andy Warhol, Salvador Dalì, Marina Abramovic, Alighiero Boetti, Maurizio Cattelan e molti altri, in un percorso che va dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Asia all'Africa.

UNFINISHED. GIORGIO GRIFFA

Fino al 29 maggio

La Fondazione Giorgio Griffa, dopo l’inaugurazione degli spazi a ottobre 2024, continua la propria programmazione espositiva con Unfinished, mostra personale dell’artista Giorgio Griffa. La mostra esplora il concetto del non finito, uno dei temi cardine della pratica artistica di Giorgio Griffa. Curata dalla Fondazione, Unfinished propone una selezione di opere scelte direttamente con l’artista per offrire ai visitatori uno sguardo privilegiato su questo aspetto cruciale della sua pittura. Il non finito è presentato non solo come tecnica, ma come pensiero e filosofia, parte integrante della sua poetica. Il non finito è una scelta intenzionale dell’artista, che risponde e rispetta la natura dinamica del tempo e dello spazio. Con segni e campiture di colore che non riempiono mai completamente lo spazio della tela, le opere di Griffa rimangono come sospese, aperte a infinite possibilità, frammenti di un dialogo continuo con l'Universo.

ERA COME ANDARE SULLA LUNA e WALKING MOUNTAINS

Fino al 26 giugno

In occasione della settimana dell’arte, anche il Museo della Montagna apre alla nuova stagione delle mostre con una doppia esposizione: Era come andare sulla. K2 1954 e Walking Mountains. La prima è dedicata alla storica spedizione che portò per la prima volta al raggiungimento della vetta, mettendo in luce l’apporto dell’industria italiana che in pochi mesi riuscì a sviluppare materiali innovativi, testati dagli alpinisti della spedizione e diventati fondamentali nell’evoluzione dell’alpinismo. La seconda è dedicata all’attraversamento della montagna diventa occasione per un dialogo inedito con l’alterità, con la dimensione biotica e abiotica; strumento per un’evoluzione del sentire; esperienza di rinnovamento della coscienza individuale e collettiva; occasione per riconoscere che il genere umano è parte non indispensabile di un tutto; atto radicale − intimo e politico al tempo stesso − di disubbidienza e rivoluzione.

