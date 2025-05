﻿Il Museo Piemontese dell’informatica- MuPIn porta la cultura digitale all’Ecomuseo del Freidano

Il Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn, in collaborazione con l’Ecomuseo del Freidano di Settimo Torinese, presenta un ciclo di quattro eventi divulgativi nell’ambito delle Settimane della Scienza 2024, pensati per esplorare il rapporto tra tecnologia, storia, creatività e società.

Gli appuntamenti, a ingresso libero, si svolgeranno presso l’Ecomuseo e proporranno un dialogo tra cultura digitale e patrimonio attraverso esperienze immersive, racconti storici e riflessioni sull’impatto della tecnologia nella vita contemporanea

Il Programma

24 maggio, ore 15:00 – “Navigare la memoria: il Museo Piemontese dell’Informatica in 3D”

Un’esperienza immersiva per scoprire la nuova versione digitale del MuPIn. Un viaggio tridimensionale nel museo, tra collezioni e contenuti interattivi, con la partecipazione dei progettisti digitali.

Con:

Elia Bellussi (Presidente MuPIn – moderatore)

Fabrizio Radica (RadicaDesign)

Giuliano Poretti (GiuPor)

8 giugno, ore 15:00 – “Dalla cultura hippie alla rivoluzione digitale”

Un incontro tra storia e controcultura per raccontare le origini alternative della Silicon Valley, tra esperienze psichedeliche e visioni utopiche, che hanno nutrito l’immaginario tecnologico della West Coast.

Con:

Vittorio Pasteris (MuPIn – moderatore)

Cecilia Botta (Promemoria)

Alessandro Novazio (SISSC – Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza)

15 giugno, ore 15:00 – “Il Test di Turing nei decenni”

Settant’anni dopo la sua formulazione, il Test di Turing diventa lo spunto per esplorare come percepiamo l’intelligenza artificiale, tra psicologia, scienza cognitiva ed empatia verso la macchina.

Con:

Massimo Sanna (MuPIn – moderatore)

Maurizio Tirassa (Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Torino)

21 giugno, ore 15:00 – “Vita di Evariste Galois”

La straordinaria storia di un genio ribelle della matematica, tra politica, carcere e intuizioni che hanno rivoluzionato l’algebra moderna. Un racconto appassionante di scienza e umanità.

Con:

Andrea Ronconi (MuPIn – moderatore)

Massimo Sanna (MuPIn)Durante tutti gli eventi sarà possibile visitare la mostra “In continua scrittura”, ospitata presso l’Ecomuseo del Freidano.

Un’iniziativaculturale ad alto contenuto sociale

Questi incontri si inseriscono nella missione del MuPIn di valorizzare il patrimonio informatico e promuovere una cultura digitale accessibile e condivisa, anche attraverso il dialogo con altri enti culturali del territorio. Un’occasione per coinvolgere cittadini, famiglie, studenti e appassionati in un percorso che mette in relazione passato, presente e futuro del digitale.

Dove: Ecomuseo del Freidano – Via Ariosto 36, Settimo Torinese

Ingresso: come da ingressi Ecomuseo del Freidano (dà accesso anche alla mostra “In continua scrittura”.

Le Settimane della Scienza

Le Settimane della Scienza dal primo maggio al 30 giugno 2025, animeranno il territorio di Torino e del Piemonte con un ampio calendario di eventi per avvicinare il pubblico alla cultura, alla scienza e ai suoi protagonisti e protagoniste con il contributo di oltre 50 fra Enti, Dipartimenti, Musei e Associazioni del territorio che anche quest’anno hanno aderito alla rassegna.