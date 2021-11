Con "Changing Landscape" alla Venaria Reale natura e ambiente sono di casa

Proseguono le iniziative del programma #LaVenariaGreen dedicate all’ambiente e alla natura. A partire dal 17 novembre La Venaria Reale e Musei Reali di Torino presentano Changing Landscape, una rassegna di dialoghi dedicati al tema del paesaggio, con approfondimenti sulla rigenerazione urbana, progettazione ambientale, biodiversità e cambiamenti climatici.

Un ciclo di quattro appuntamenti ospitati il mercoledì pomeriggio alla Reggia di Venaria, Musei Reali e Palazzo Carignano di Torino, che vedono dialogare fra loro architetti, paesaggisti, docenti, agronomi, sociologi e filosofi per una riflessione contemporanea sul significato del paesaggio, inteso come realtà dinamica in continuo cambiamento, spazio di profonda complessità nel quale si intrecciano e si sviluppano tematiche sociali, culturali, ambientali ed economiche.

L'appuntamento è organizzato con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con Musei Reali di Torino, Direzione Regionale Musei Piemonte, Ordine degli Architetti di Torino e Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Si comincia mercoledì 17 novembre, alle ore 17, con "Pietro Porcinai e la nascita della cultura moderna del paesaggio in Italia": Franco Panzini dialoga con Paolo Cornaglia.