Il Comune di Volpiano partecipa ad Avviso Pubblico per la difesa della legalità

Il Comune di Volpiano ha rinnovato l’adesione ad Avviso Pubblico, l’associazione di enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, alla quale partecipa dal 2012.

Avviso Pubblico è stata fondata nel 1996 per diffondere i valori della cultura, della legalità e della democrazia, favorendo lo scambio di esperienze ed informazioni socio-culturali per contribuire alla crescita del singolo e delle comunità di cittadini. Si legge nella Carta d’Intenti: «Se il contropotere criminale è negazione dei diritti, è prevaricazione del forte sul debole, l'educazione alla legalità può essere un modo concreto ed efficace per combatterlo. Diffondere la coscienza della legalità, informare i cittadini sulla forza reale della criminalità organizzata, formare i giovani alla cultura dei diritti e della tolleranza, del rifiuto della violenza e del rispetto per il valore della persona, perseguire uno sviluppo economico equilibrato: sono questi gli scopi per i quali ci associamo».

Tra i progetti più recenti di Avviso Pubblico c’è "Se questo è un gioco", realizzato insieme a Fondazione Adventum, per "intercettare online il giocatore d’azzardo e i soggetti a rischio, invitandoli in un percorso di presa di consapevolezza e ad un dialogo tramite i social media, allo scopo di fornire aiuto concreto sia a loro che ai suoi familiari, con un servizio di chat di supporto e con il link diretto ai SerD di riferimento territoriale".