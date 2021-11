Non solo inclusione sociale: a San Salvario il locale dal cuore d'oro si apre anche all'Alzheimer

"L’Alzheimer Café è, in primo luogo, un posto sicuro - spiegano -. L’idea alla base del progetto infatti è mettere in relazione, in un ambiente accogliente e conviviale, i pazienti colpiti da demenza – in particolare coloro che hanno ricevuto una diagnosi recente – e chi quotidianamente si prende cura di loro. Trascorrere del tempo in un contesto che non sia medico-sanitario, insieme a persone che condividono le difficoltà di questa patologia, favorisce l’accettazione della malattia, il confronto delle esperienze e un atteggiamento positivo".



Durante gli incontri si parla, si gioca e ci si intrattiene, utilizzando specifiche strategie per mantenere allenate le capacità cognitive e migliorare il benessere psicologico, agendo sugli equilibri, sulla comunicazione e sui punti di riferimento che sono stati modificati con l’insorgere della malattia. I volti che ci sono dietro questa iniziativa sono quelli di Roberto Vendrame, pedagogista e referente dell’Alzheimer Café, insieme a Paolo Vallinotti. Insieme, nei mesi scorsi hanno contattato le principali associazioni e istituzioni del territorio che lavorano con persone affette da demenza, per far conoscere il progetto: “La nostra priorità adesso è far sapere che a San Salvario c’è un Alzheimer Café, un progetto aperto a tutti, che intende collegarsi con gli altri punti di accoglienza e assistenza ai malati, – racconta Vendrame – il Piemonte ha una popolazione tra le più anziane in Italia e una percentuale di malati tra le più alte: sono quasi 80 mila i pazienti affetti da demenza, circa il 60% colpiti da Alzheimer, di cui la metà concentrati a Torino e provincia, una situazione peggiorata con l’emergenza pandemica a causa dei ritardi o dei rallentamenti nel ricevere cura e assistenza”.